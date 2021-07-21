«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии

В Минске подготовили проект новой Конституции. В основном законе страны предлагается прописать статус Всебелорусского народного собрания, закрепить брак как союз мужчины и женщины, изменить полномочия президента и требования к кандидатам на эту должность. В конституционной комиссии Белоруссии «Газете.Ru» рассказали, чего не хватает в документе.

На данный момент в Белоруссии завершен лишь первый этап работы над конституционной реформой, сообщил «Газетой.Ru» член конституционной комиссии Белоруссии, политолог Александр Шпаковский.

«Теперь проект изменений будет направлен главе государства. Надо сказать, что большинство членов комиссии согласовали проект с замечаниями как редакторского, так и концептуального характера. Я считаю, что предложенный проект — далеко не окончательный вариант. Серьезная ревизия документа будет проведена со стороны президента Александра Лукашенко. Кроме того, мы и дальше будем работать, шлифовать проект, будет и серьезное общественное обсуждение несколько месяцев», — сказал он.

Ожидается что, в начале 2022 года обновленная конституция будет вынесена на референдум.

Представительство для всех

Одно из главных изменений, предложенных в проекте, касается придания законодательного статуса Всебелорусскому народному собранию (ВНС), куда входят представители белорусского правительства и других ветвей власти.

Поправки закрепляют статус ВНС как высшего представительного органа народовластия, куда будут автоматически входить все члены парламента и депутаты местного уровня всех регионов. Впрочем, даже такое представительство отдельным авторам поправок кажется недостаточным. «Это нивелирует идею всенародного собрания — где трудовые коллективы, где крупные объединения, где политические партии?» — задается вопросом Александр Шпаковский.

Не менее впечатляют и функции, которыми, как предполагается, будет наделен ВНС.

Орган будет рассматривать вопрос о «легитимности президентских выборов» и определять стратегию развития Белоруссии. Предлагается наделить Народное собрание правом объявить президенту импичмент за госизмену или иное тяжкое преступление.

Однако в нынешнем виде все эти формулировки остаются достаточно размытыми и будут требовать уточнений. «Что такое легитимность, как это соотносится с полномочиями ЦИК и Конституционным судом? Мне казалось, что в таком виде проект президенту докладывать не стоило, но это будет сделано», — комментирует Шпаковский.

Новые полномочия для старой должности

После принятия новой конституции в Белоруссии может впервые появится пост омбудсмена по правам человека, его будет назначать президент сроком на пять лет.

К слову, значительная часть поправок касается непосредственно именно должности президента Белоруссии.

Предлагается серьезное ужесточение требований к кандидатам, претендующим на этот пост. Их минимальный возраст может быть повышен с 35 до 40 лет; в два раза увеличивается период, которой необходимо прожить в Белоруссии перед выборами (с 10 до 20 лет); допускается введение запрета на обладание в прошлом иностранного гражданства и даже вида на жительство. Это отсекает большую часть граждан, которые сейчас по политическим причинам находятся в вынужденной эмиграции.

Кроме того, предлагается ограничить до двух число сроков, которые в должности президента может провести один человек. Напомним, действующий глава государства Александр Лукашенко летом 2020 года переизбрался уже на шестой президентский срок.

Могут претерпеть изменения и полномочия главы государства. Например, предлагается наделить президента правом распускать обе палаты парламента в случае, если кандидатура премьер-министра не будет согласована три раза. Сейчас распустить можно только нижнюю палату после второго отказа. Срок работы парламента могут увеличить на один год — с 4 до 5 лет.

При этом президента хотят лишить прав на издание декретов, которые имеют силу законов, и отмену актов правительства. Эти предложения не пользуются однозначной поддержкой всех авторов проекта. Александр Шпаковский считает, что обрезать права главы государства неправильно, так как «Беларусь — не Швейцария, где можно бесконечно играться в демократию».

И к другим вопросам

Поправки к белорусской конституции касаются не только политического устройства страны. В последний день работы комиссия решила затронуть и пенсионный вопрос. Предлагается отход от действующей в стране уравнительной системы, когда все граждане получают примерно одинаковую пенсию. Согласно проекту, будет создана система, при которой размер пенсии будет зависеть от «общественной полезности деятельности гражданина».

Также в главном законе хотят прописать, что брак — это союз женщины и мужчины, что похоже на вступившие аналогичные изменения в России в 2020 году. Есть в новом проекте и пункт об обязанности государства защищать историческую правду о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Во внешней политике белорусы будут стремиться сделать свое государство нейтральным, исключат военную агрессию со своей территории, при этом сохраняя право использовать коллективную оборону для обеспечения своей целостности.

Александр Шпаковский выразил мнение, что цель построить нейтральное государство сегодня выглядит иллюзорной и нереалистичной.

«Об этом говорит обстановка вокруг Белоруссии и прогноз развития. Я не вижу в мире серьезных внешнеполитических акторов, которые бы были заинтересованы в признании нейтральной Беларуси. Кроме того, Беларусь — член ОДКБ, о каком нейтральном статусе можно вести речь?» — удивляется политолог.

«Никто не поломает страну на 180 градусов»

Глава Либерально-демократической партии Белоруссии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Олег Гайдукевич в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что после того, как в проект будут внесены поправки президента, планируется начать общенациональное обсуждение.

«На мой взгляд, поправки очень серьезно укрепляют политический строй. Сейчас мы должны думать о будущем, что будет через 5-10-15-20 лет, как мы будем осуществлять транзит власти, как не потерять достижения и ту систему власти, которую мы построили.

Всебелорусское собрание нужно, чтобы не было никаких революционных изменений. Этот орган нужен и для того, чтобы никакой президент не мог поломать страну на 180 градусов. Эта конституция, если изменения одобрит народ, обеспечит спокойно транзит власти и преемственность. Мы сохраним все, что наработали за эти 26 лет», — выразил уверенность депутат.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что конституционная комиссия представляет не широкие слои населения, а «группу поддержки Лукашенко».

«Там нет ни одного представителя оппозиции. Тот проект, который они подготовили, — это превращение Беларуси в монархию. Об этом говорит появление Всебелорусского народного собрания как высшего государственного органа управления. Его председатель, видимо, опираясь на членов собрания, сможет отправлять в отставку президента в любое время. То есть появляется надстройка над всеми органами власти. Эта конституция довольно опасная в плане формирования двоевластия и формирование несколько монархической модели», — уверен эксперт.

По словам Болкунца, Лукашенко может готовить эти изменения, чтобы сделать президентом своего 45-летнего сына Виктора, а самому занять пост главы ВНС.

Без альтернативы

«Есть информация, что референдум Лукашенко планирует провести уже 17 сентября, в День народного единства. Это день вторжения Советского Союза в Польшу в 1939 году и день воссоединения западной и восточной Белоруссии. Кроме того, это на два дня раньше выборов в российскую Госдуму, то есть можно будет «проскочить» информационно», — сказал Дмитрий Болкунец.

Политолог напомнил, что оппозиционеры, находящиеся в эмиграции, представили проект так называемой «Народной Конституции» Белоруссии и хотят добиться его вынесения на голосование как альтернативу.

«На референдуме 1996 года было вынесено два проекта главного закона — Верховного совета и Лукашенко, где он выиграл. Сейчас он вряд ли согласится вынести несколько проектов. Если оппозиция не получит возможность внести свою конституцию на референдум, то, скорее всего, она проведет онлайн-референдум со всеми вариантами», — заключил Болкунец.

Эксперт добавил, что Лукашенко, вероятно, планирует легитимизировать себя через конституционный референдум: «И если вынесут на голосование лишь один проект, то у населения, по сути, будет выбор между двумя его вариантами его правления — при действующей конституции или при новой».