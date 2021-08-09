«Подавление демократии». Байден увидел в Лукашенко угрозу нацбезопасности США

Американский лидер Джо Байден расширил санкции в отношении Минска. Соответствующий указ и письмо президента США опубликованы в понедельник, 9 августа. Ровно год назад в этот день в Белоруссии состоялись очередные выборы президента, победу на которых одержал в шестой раз подряд, по официальным данным, Александр Лукашенко. Как пояснил Байден, действия белорусских властей представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий введенные ранее санкции в отношении Белоруссии. Соответствующий документ в понедельник, 9 августа, распространил Белый дом. Опубликовано также и письмо Байдена, адресованное лидерам Конгресса в связи с принятым решением.

Сегодняшний указ, в частности, расширяет «масштаб действия чрезвычайного положения», объявленного Вашингтоном еще в июне 2006 года (тогда указ о мерах против Минска подписал республиканец Джордж Буш-младший).

Фальсификация, репрессии, устранение оппозиции

«Вредоносная деятельность белорусского режима [президента Александра Лукашенко] и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Белоруссии», — говорится в письме американского лидера. К таким действиям Байден отнес «незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года и ее последствий, таких как устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок».

По его словам, все перечисленное представляет собой «необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Байден отметил, что указ дополняет «критерии введения санкций» с учетом текущих угроз, исходящих от «белорусского режима».

Кто оказался под санкциями

Введенные ограничения затрагивают оборонный, энергетический, строительный и транспортный сектора экономики, а также экспорт карбоната калия и табачной продукции Белоруссии. Всего под новыми санкциями минфина США оказались 23 физлица и 21 организация.

В частности, рестрикции действуют в отношении ряда белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз» и др. В списке также фигурируют бизнесмены и представители крупных госкомпаний — Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и др.

«Узурпация власти»

Байден также указал, что действия Лукашенко являются «незаконной попыткой удержать власть любой ценой». «Вместо того, чтобы уважать явные стремления белорусского народа, режим Лукашенко фальсифицировал выборы, после чего последовала жестокая кампания репрессий против инакомыслия. От задержания тысяч мирных демонстрантов, заключения в тюрьму более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов в качестве политических заключенных до принудительного изменения маршрута международного авиарейса в нарушение мировых норм — действия режима Лукашенко являются незаконной попыткой удержать власть любой ценой», — заявил президент США.

«Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать права человека и свободу слова, привлекая Лукашенко к ответственности совместно с нашими союзниками и партнерами. С этой целью мы издаем новый указ, который расширяет наши возможности по наложению санкций на белорусский режим, и объявляем о новых санкциях против белорусских физических и юридических лиц за их роль в нападках на демократию и права человека, транснациональных репрессиях и коррупции. Как я сказал лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, мы поддерживаем народ Белоруссии, который смело реализует свои демократические устремления», — заключил глава Белого дома.

Действовавшие ранее санкции предусматривали арест собственности определенных категорий белорусских граждан в США и за их пределами. В «черный список» должностных лиц Белоруссии были внесены 10 человек: президент страны, секретарь Совета безопасности Белоруссии, министр юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии, глава Гостелерадио и др. Как следует из опубликованного в понедельник документа, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии.

Тихановская ранее призвала США и ЕС ввести «более строгие» санкции против окружения Александра Лукашенко, назвав предыдущие скорее «символическими» и «мягкими». Помимо Вашингтона, о рестрикциях в отношении Минска 9 августа объявили Оттава и Лондон.

Инцидент с самолетом Ryanair

Эти санкции вводятся в том числе на фоне произошедшего с лайнером авиакомпании Ryanair. 23 мая самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу, россиянку Софью Сапегу задержали.

Кризис в Белоруссии

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз подряд. По официальным данным ЦИК, он победил с результатом в 80,1% голосов. Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, согласно тем же данным, получила поддержку 10,12% избирателей.

Жители страны сообщали о массовых фальсификациях как в ходе предварительных дней голосования, так и в основной день. Штабы всех оппозиционных кандидатов объявили о несогласии с итогами выборов. Светлана Тихановская настаивала на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

После объявления результатов экзит-полов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе первых дней протестных акций сотрудники силовых структур Белоруссии использовали против демонстрантов дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и спецтехнику, тысячи людей получили ранения или были задержаны.

Оппозиционные митинги и шествия продолжались на протяжении нескольких месяцев.