«Они гордятся плохими отношениями»: зачем Литва провоцирует Китай

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву рассказал об открытии представительства в Литве, 10 августа 2021 года

Китай решил отозвать посла в Литве после сообщения о скором открытии в Вильнюсе представительства Тайваня. Это далеко не первый скандал между странами — эксперты говорят о намеренно выбранном антикитайском векторе политики Литвы. «Газета.Ru» разбиралась, чем может ответить Пекин.

Не так назвали

Китай выразил протест и объявил об отзыве посла Шэнь Чжифэя из Литвы после разрешения открыть представительство Тайваня, который в Пекине считают неотъемлемой частью страны. Кроме того, власти КНР рекомендовали литовскому послу также вернуться на родину.

Ключевым моментом, который спровоцировал столь острую китайскую реакцию, стало употребление слова «Тайвань» в названии диппредставительства. По мнению Пекина, это нарушает политику «одного Китая», которую соблюдает большинство государств в мире, включая Литву.

«Представительство Тайваня в других странах всегда было можно открывать, но нужно соблюдать формальности вроде того, чтобы оно называлось «Тайбэйский офис» или «комиссия». А использовать в названии слово «Тайвань» — оскорбительно для Китая», — сказал «Газете.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По мнению представителей МИД КНР, разрешение Литвы открыть представительство Тайваня «нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии Гоминьдан. Однако упомянутый принцип «одного Китая» подразумевает признание единого китайского государства — и согласно ему официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Республикой Тайвань.

При этом Тайвань, по состоянию на декабрь 2020 года, имеет более сотни дипломатических представительств в мире. Официальный статус они имеют лишь в 14 государствах — именно столько признают остров в качестве «настоящего» Китая (в основном это страны Центральной Америки).

Остальные же представительства не используют слово «Тайвань», чаще всего заменяя его столицей острова — городом Тайбэй. Такой вариант не вызывает раздражение Пекина: к примеру, в России работает Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству.

Депутат литовского сейма и глава группы по парламентским связям с Тайванем Матас Малдейкис заявил, что реакцию Пекина можно считать попыткой повлиять на Вильнюс с целью продавить собственные интересы. При этом депутат удивился, что из других стран Евросоюза, где есть представительства острова, Пекин не отзывает своих послов.

Василий Кашин отметил, что власти Тайваня готовы в обмен даже на малейшие подвижки по вопросу его статуса «охотно раздавать плюшки».

«Хотя золотые времена Тайваня прошли, сейчас у них медленный экономический рост. Обычно Тайбэй предоставляет разнообразные гранты, сотрудничает в сфере телекоммуникационной инфраструктуры, обучения студентов, оказывает другую гуманитарно-экономическую помощь», — рассказал эксперт.

А что вы сделаете

Скандал с представительством Тайваня — далеко не первый в отношениях Литвы и Китая за последние годы. При этом эксперты отмечают, что инициатором обострения отношений в это время был именно Вильнюс.

На фоне ухудшения американо-китайских отношений литовцы сразу поддержали США и стали продвигать их позицию в Евросоюзе. В 2021 году Вильнюс первым вышел из механизма сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем 17+1 и в числе первых публично поднял проблему китайского шпионажа.

«Ухудшение отношений КНР и Литвы началось два-три года назад и сейчас последним терять уже особо нечего. Поэтому сейчас Литва чувствует себя вполне уверенно, и спокойно зарабатывает себе очки у США.

По похожему пути идут Эстония, Польша и Чехия. У всех этих стран демонстративная озабоченность китайскими инициативами вроде «Пояса и пути», шпионажем и вопросом Тайваня», — сказал Кашин.

При этом он добавил, что еще в начале 2010-х шли разговоры о крупных китайских инвестициях в порт Клайпеда, но сейчас все эти планы заглохли.

Политолог Александр Носович отметил, что корректировка политики Литвы произошла после смены правительства в 2020 году.

«Хотя еще при предыдущем президенте Дале Грибаускайте Вильнюс пытался наладить отношения с Пекином, она даже летала в Китай в 2018 году. Это было очень примечательно, потому что Китай уже тогда был провозглашен противником номер один. Тогда же Восточную Европу инспектировал бывший советник госсекретаря по Европе и Евразии Уэсс Митчелл и доказывал невозможность экономического сотрудничества с Китаем. С опозданием эта информация дошла до Литвы, поэтому там усиленно стараются исправить свой промах», — сказал Носович.

Не тигр

Сейчас же отношения Литвы и Китая уверенно деградируют, уверен эксперт, выделяя три проблемы, на которые делают акцент в Вильнюсе.

«Во-первых, это проблема Тибета, так как Литва несколько лет назад организовывала визит Далай-ламы и оказывала ему поддержку. Во-вторых, это резкая позиция Литвы в Евросоюзе в защиту прав уйгуров в Синьцзяне. Ну и третье — это Тайвань. В дальнейшем Литва при консерваторах, я думаю, будет все более активно проводить антикитайскую политику», — заявил Носович.

В 2020 году Китай занимал 20-е место в структуре литовского экспорта (более €300 млн) и 7-е место по импорту. Тайвань же занимает в этом же рейтинге 67-е место в экспорте (€20 млн) и 36-е в импорте.

По словам Кашина, напрямую торговли у Литвы и Китая практически нет, а с опосредованной через Евросоюз (речь идет о сельскохозяйственной, пищевой и мебельной продукции) Пекину сложно будет что-либо сделать. В странах Прибалтики нет и крупного бизнеса, по которому мог бы ударить Китай. Разрыв дипломатических отношений также маловероятен, считает эксперт.

Носович считает, что нынешний литовский подход можно считать иррациональным, так как он опирается на политический романтизм и ценности, а не на интересы страны.

«В истеблишменте Литвы очень гордятся конфронтационной политикой в отношении России, Белоруссии и Китая», — отметил собеседник «Газеты.Ru». По его словам, с материальной точки зрения все потери Вильнюс будет пытаться компенсировать, требуя экономической помощи от Брюсселя и военной — от НАТО.

«Но этого явно не хватит, чтобы Литве стать балтийским тигром или «новой Скандинавией», как этого хотели 30 лет назад», — сказал эксперт.