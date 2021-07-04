«Глухая стена»: в Кремле оценили отношения с Украиной и НАТО

Отношения с Украиной и ситуация в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что невыполнение Киевом минских соглашений является одной из причин, почему лидеры России и Украины не встретились в текущем году. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

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Он также выразил мнение, что на организацию встречи Путина и Владимира Зеленского влияет и то, что нынешние позиции украинского лидера не совпадают с заявлениями, которые он делал в начале своего президентского срока.

Говоря о ситуации в Донбассе, представитель Кремля подчеркнул, что киевские власти обвиняют Россию в участии во внутреннем конфликте Украины, что не соответствует действительности.

«Это убежденная позиция Украины, они пытаются представить нашу страну участником конфликта. Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников «четверки», — сказал Песков.

Основными проблемами он назвал два момента в позиции Киева: «Украина не хочет выполнять минские договоренности; Украина последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности».

В то же время пресс-секретарь Путина заверил, что Москва не будет закрывать глаза на гуманитарное положение «нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятым своим государством в страшную блокаду». «Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать», — констатировал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия, Франция и Германия, которые вместе с Украиной состоят в «нормандской четверке», делают все возможное, чтобы обеспечить выполнение Киевом минского комплекса мер.

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При этом он уточнил, что пока никакая конкретная работа по подготовке саммита Россия — Украина не ведется. Хотя ранее киевские власти изъявляли желание провести переговоры, в том числе и по вопросу ситуации в Донбассе.

Путин же ранее заметил, что, если и будет проводить переговоры, то об отношении украинских властей к русским на Украине. В частности, он намерен написать по этой теме статью.

«Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее «украинская статья», и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим», — сказал Песков.

Необходимость диалога с Брюсселем

Говоря об отношениях с Европой, Песков подчеркнул, что России и ЕС необходим диалог. «Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией», — констатировал он, добавив, что говорит «просто о попытке возобновления диалога», а не о нормализации отношений.

Отношения России и НАТО

В интервью телеканалу «Россия 1» Песков заметил, что Россия всегда была заинтересована в налаживании отношений с НАТО. «С Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности», — уверен он.

По словам представителя Кремля, альянс не добавляет «стабильности» на континенте. «Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации... Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен не на что другое», — полагает Песков.

Несмотря на то, что в целом диалог России с альянсом не выстраивается, со странами НАТО можно дружить. «Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией все-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения», — добавил он.

По его словам, «эти отношения являются стабилизирующими для нашего региона».

Ситуация с британским эсминцем

Но есть члены блока, которые соблюдают конфронтационную политику по отношению к России. В частности, Песков упомянул про недавнюю ситуацию с британским эсминцем. Военное судно, как заметили в Минобороны России, нарушило границы страны, о чем было предупреждено выстрелами по направлению следования.

Песков выразил мнение, что этот инцидент является инструментом провокации.

«И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее. Это сознательная, хорошо спланированная провокация», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Он отметил, что не является сторонником обсуждения «сценариев судного дня», но предупредил, что при повторении подобной ситуации реакция России «будет, конечно же, жесткой».