«Один народ»: Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран

Во время «Прямой линии» у президента России Владимира Путина спросили, почему Украина не включена в список недружественных стран и будет ли он встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Российский лидер не считает, что украинцы — это недружественный России народ. «Я считаю, что украинцы и русские — вообще один народ. Евреи в Израиль приезжают — из Африки, Европы, других регионов мира. Вроде они непохожи друг на друга, но еврейский народ дорожит своим единством», — привел пример Путин.

В качестве другого примера сохранения народного единства, глава государства упомянул проживающих в России мордвинов, которые делятся на группы. «Эрзя и мокша друг друга даже не понимают, языки отличаются больше друг от друга, чем русский и украинский. Но они дорожат своим единством», — констатировал Путин, отметив, что они «умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приведет».

В то же время президент страны указал на внешние факторы. По его словам, русский народ всегда пытались растащить и раздробить. Путин пообещал, что напишет отдельную статью по поводу единства народов Украины и России.

Он обратил внимание, что «сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам». «Иначе трудно было бы объяснить проект закона, внесенный президентом в Раду, — закон о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным», — подчеркнул он.

По его мнению, этот закон приведет к искусственному сокращению русского народа на Украине, что, как считает Путин, «сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения». «Вы знаете что? Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть. На Украине они есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума», — уверен он.

Что касается встречи с украинским коллегой, Путин отметил: «Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под внешнее управление. Ключевые вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, частично — в Берлине и Париже. О чем можно разговаривать». Тем не менее президент России выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, если будет, о чем поговорить.

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Киев уже успел ответить на заявление российского президента. Глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter, что в отношениях между украинцами и русскими есть провал, к которому привела агрессия России и действия Путина.

«Украинцы и русские — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за бездну между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — утверждает Кулеба.

#StopFake



Ukrainians & Russians are two separate nations. We could live as good neighbors had Russia not attacked Ukraine in 2014, killing thousands of people, occupying our lands. Full responsibility for the abyss between our nations lies with Putin who launched the aggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021

В то же время глава украинской дипломатии раскритиковал заявление Путина о том, что считает Украину отданной «под полное внешнее управление» в Вашингтон, Берлин и Париж. «Когда Путин заводит старую песню про «внешнее управление», это означает лишь одно: он хочет, чтобы вопросы Украины решались в Москве», — уверен министр Украины, отметив, что никто не будет решать судьбу страны, «кроме нас самих».

По словам Кулебы, русские на Украине — это национальное меньшинство, «права которого защищены Конституцией наравне с другими». «Они не могут быть коренным народом, потому что у них есть собственная страна. Альтернативные догадки — это классика российских манипуляций», — считает глава МИД Украины.