«Один народ»: Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран

Во время «Прямой линии» у президента России Владимира Путина спросили, почему Украина не включена в список недружественных стран и будет ли он встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Российский лидер не считает, что украинцы — это недружественный России народ. «Я считаю, что украинцы и русские — вообще один народ. Евреи в Израиль приезжают — из Африки, Европы, других регионов мира. Вроде они непохожи друг на друга, но еврейский народ дорожит своим единством», — привел пример Путин.
В качестве другого примера сохранения народного единства, глава государства упомянул проживающих в России мордвинов, которые делятся на группы. «Эрзя и мокша друг друга даже не понимают, языки отличаются больше друг от друга, чем русский и украинский. Но они дорожат своим единством», — констатировал Путин, отметив, что они «умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приведет».
В то же время президент страны указал на внешние факторы. По его словам, русский народ всегда пытались растащить и раздробить. Путин пообещал, что напишет отдельную статью по поводу единства народов Украины и России.
Он обратил внимание, что «сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам». «Иначе трудно было бы объяснить проект закона, внесенный президентом в Раду, — закон о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным», — подчеркнул он.
По его мнению, этот закон приведет к искусственному сокращению русского народа на Украине, что, как считает Путин, «сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения». «Вы знаете что? Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть. На Украине они есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума», — уверен он.
Что касается встречи с украинским коллегой, Путин отметил: «Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под внешнее управление. Ключевые вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, частично — в Берлине и Париже. О чем можно разговаривать». Тем не менее президент России выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, если будет, о чем поговорить.
Киев уже успел ответить на заявление российского президента. Глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter, что в отношениях между украинцами и русскими есть провал, к которому привела агрессия России и действия Путина.
«Украинцы и русские — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за бездну между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — утверждает Кулеба.
В то же время глава украинской дипломатии раскритиковал заявление Путина о том, что считает Украину отданной «под полное внешнее управление» в Вашингтон, Берлин и Париж. «Когда Путин заводит старую песню про «внешнее управление», это означает лишь одно: он хочет, чтобы вопросы Украины решались в Москве», — уверен министр Украины, отметив, что никто не будет решать судьбу страны, «кроме нас самих».
По словам Кулебы, русские на Украине — это национальное меньшинство, «права которого защищены Конституцией наравне с другими». «Они не могут быть коренным народом, потому что у них есть собственная страна. Альтернативные догадки — это классика российских манипуляций», — считает глава МИД Украины.