«Мы точно не один народ»: Зеленский ответил Путину, а ему ответил Песков

В ходе «прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему Украина не входит в список недружественных стран, и назвал русских и украинцев «одним народом». По словам президента России, «уму непостижимо», почему Украина исключила русских из списка коренных народов. Сам подобный законопроект он ранее называл «уродливым».

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«Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ <...>. Мы единое целое», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Ответ Зеленского

На следующий день ответ президента России прокомментировал его украинский коллега.

«Давайте наконец-то расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами», — приводит цитату Зеленского «Интерфакс-Украина».

В то же время президент Украины считает, что у русских и украинцев разные пути.

«Были бы были одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг.

Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. <…> » — заметил он, добавив, что прекращение войны на Донбассе и возвращение Украине территорий должно стать общей задачей двух стран.

Зеленский считает, что про единый народ говорить неуместно во время «захвата территорий и продолжения бойни на Донбассе».

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Ответ Кремля на ответ Зеленского

В Кремле формулировку Зеленского про желто-голубой флаг над Госдумой оценил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента сделал акцент на том, что, над Думой развевался и будет дальше развеваться российский флаг. А по вопросу единства российского и украинского народов Песков согласился с Путиным.

«У нас общая часть истории, сказал президент Украины. У нас не часть истории, у нас общая история в целом. И, конечно, все-таки русские и украинцы — это один народ, абсолютно один народ, это одна общность. И здесь, наверное, нет смысла нам продолжать обсуждение, тут все очевидно для нас», — цитирует Пескова РИА «Новости».

О чем еще говорил Зеленский

Высказался украинский президент и по поводу замечания Путина о том, что он не видит смысла во встрече с Зеленским. Российский президент объяснил это тем, что Украина, по его мнению, отдана нынешним правительством под «полное внешнее управление Запада». Зеленский же назвал слова Путина «пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России», но выразил готовность встретиться, если речь пойдет о конкретных кризисных вопросах.

«Это [фраза Путина про внешнюю политику Украины] выглядит так, если бы я, например, сказал: «а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?» <...> Если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается», — выразил мнение Зеленский.

Ответ Кулебы

Недоволен ответами Путина на вопросы по украинской повестке остался и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украинцы и россияне — два разных народа. Полную ответственность за бездну между украинцами и русскими несет Путин, который развязал агрессию <...> Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство, права которого защищены конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций.

Когда Путин заводит старую песню о «внешнем управлении», это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих», — заявил накануне украинский министр.