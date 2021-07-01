Закон о коренных народах Украины: русских среди них нет

В поддержку закона о коренных народах Украины проголосовали 325 депутатов Верховной рады, это конституционное большинство. За минуту до этого документ утвердили в первом чтении 331 голосом.

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Согласно формулировке закона, русские на Украине не могут считаться коренным народом. Он гласит, что

коренной народ – автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая «традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознающая себя коренным народом Украины, составляющая этническое меньшинство в составе ее населения и не имеющая собственного государственного образования за пределами Украины».

В поддержку закона выступили 226 депутатов правящей партии «Слуга народа», 25 депутатов «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко, 19 депутатов «Батькивщины» экс-премьера Юлии Тимошенко, 18 парламентариев от фракции «За будущее», 15 – от «Голоса» и 13 – от депутатской группы «Доверие», а также девять внефракционных депутатов Рады. Ни один депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» не поддержал законопроект. Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко раскритиковал документ, который направлен, по его мнению, на разделение людей по сортам.

«Это закон, который четко направлен против россиян, живущих в Украине, против венгров, румын, живущих в Украине, против тех, кто считал Украину своей родиной, родился тут и жил. Ничего хорошего этот закон не несет. Это очередная попытка сделать людей первого сорта и второго», — сказал политик.

Он подчеркнул, что ОПЗЖ будет обжаловать закон в Конституционном суде в случае его принятия. «КС, видя нарушение прав людей, обязан принять решение отменить этот закон. Мы будем бороться за то, чтобы он был отменен», — сказал он, признав, что закон будет принят «скорее всего». Ситуацию в целом он оценил как тупиковую.

Суть законопроекта

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон определяет правовой статус украинских коренных народов. Он устанавливает правовые гарантии на владение всеми правами человека и основными свободами, которые устанавливает международное и национальное право.

«Реализация положений проекта акта будет способствовать обеспечению права коренных народов Украины на самоопределение, самостоятельное определение своего политического статуса, свободное осуществление своего экономического, социального и культурного развития способами, которые не противоречат конституции и законам Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон должен помочь коренным народам защитить свои этнические признаки и воспрепятствовать лишению их культурных ценностей. Кроме того, в законе прописана защита коренных народов Украины от выселения или принудительного перемещения из мест компактного проживания в любой форме, принудительной ассимиляции или интеграции, разжигания расовой, этнической или религиозной ненависти против них. Гарантируются крымским татарам, караимам и крымчакам культурные, образовательные, информационные и языковые права. Русских, живущих на Украине, этот закон не касается.

Реакция России

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал законопроект. По его словам, этот документ не соответствует нормам международного гуманитарного права. Называть русских некоренным народом Украины «смешно и глупо», а также – антиисторично. «Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Он также отмечал, что этот закон представляет собой «мощный и очень серьезный удар по русскому народу», сравнимый с применением оружия массового уничтожения.

Однако Москва не рассматривает зеркальных мер – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема коренных народов Украины обсуждается на всех международных площадках. По ее словам, этот закон дискриминирует миллионы русских Украины.

Киев отрицает обвинения в дискриминации. Вице-премьер Алексей Резников заявил, что понятие коренных народов было закреплено в украинской конституции в 1996 году. Понятия коренных народов и национальных меньшинств, по его словам, не являются тождественными.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заверил, что права русских как национального меньшинства «защищены конституцией наравне с другими», а быть коренным народом они не могут, «поскольку имеют собственное государство».