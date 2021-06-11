«Мы выигрываем международную ситуацию»: Сурков предлагает «вернуть» Украину «силой»

Владислав Сурков, бывший помощник президента России, рассказал, как, по его мнению, Москве следует действовать в отношении Киева.

Реклама

«Вернуть Украину можно только силой», — заявил он проекту Wargonzo в ходе записи подкаста «ЧВК Пегов»

«Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния. И мы видим сегодня, как мы это раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины»,

— пояснил Сурков, курировавший в Кремле до февраля прошлого года вопросы социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что тема защиты «русского мира» остается приоритетной для внешней политики Москвы. По словам представителя Кремля, частью этого мира является и Украина.

«В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью», — подчеркивал Песков.

Представитель Кремля отмечал, что на Украине идеи «русского мира» будут продвигаться путем «мягкой силы», без методов, которые бы противоречили международному праву.

Бывший президент Украины, нынешний представитель Киева в Минской группе Леонид Кравчук в ответ на высказывания Суркова обвинил экс-помощника российского лидера в выдаче желаемого за действительное. По мнению Кравчука, Россия теряет влияние на международной арене, а интересы Украины защищает глава Белого дома Джо Байден.

«Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России. Позиция президента США совершенно чётка и однозначная: Украину не оставим один на один с Россией (это его слова), не разрешим России постоянно нарушать суверенитет, демократию и территориальную целостность союзников, партнёров и, прежде всего, Украины. Это я привожу реальные факты», — цитирует бывшего украинского президента «Общественная служба новостей».

По словам Кравчука, Вашингтон, как партнер Киева, не допустит применения силы против него.

«Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась, и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину. Мне кажется, что тут выдаётся желаемое за действительное», — сказал украинский политик.

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее утверждал, что Украина сближается с Западом и никогда не вернется к России.

«Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии», — сказал Кулеба журналу Internationale Politik. По его словам, «Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян».

В ответ заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, глава МИД Украины хочет стать «частью Европы» и для этой цели «возлюбил западный мир во всем его многообразии», которое сводится к «русофобии, гей-парадам, однополым бракам и прочей ереси».

«И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков, и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость», — добавил парламентарий.

Бальбек напомнил, что именно «русский мир» дал украинцам возможность получить государственность и «сохраниться как нации».

Стоит отметить, что одним из главных направлений западных устремлений Украины является желание вступить в НАТО.

«Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Это произойдет. Я абсолютно в этом убежден. Саммит, который запланирован на июнь, является так называемым мини-саммитом и предполагает, что участие в нем примут только союзники, но мы работаем сейчас с партнерами для того, чтобы найти формат присоединения Украины и Грузии к нему. Эта работа все еще продолжается, и поэтому говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано», — пообещал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Однако, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня Альянса.

по теме

Однако президент России Владимир Путин отметил, что нет никаких гарантий того, что Украина не станет частью НАТО.

Российский лидер заявил, что не считает «болтовней» разговоры о вступлении Украины в НАТО, потому что знает, как строится общение Киева и Вашингтона. Поэтому Москва должна учитывать такую вероятность и выстраивать отношения с Киевом на основе этого. Путин при этом подчеркнул, что, если Украина войдет в НАТО, подлетное время ракет Альянса до Москвы сократится до 7-10 минут.

В то же время Путин напомнил, что, как минимум, половина жителей Украины не поддерживает стремление властей вступить в НАТО, они «ощущают себя частью общей цивилизации» с Россией, передает РИА «Новости».

«По последним данным, которые публикуются, как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие — глупые, а потому, что те, кто не хотят — понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом», — детализировал политик.

Стоит также отметить, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял еще летом 2019 года, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — сказал генерал.