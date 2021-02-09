Глава МИД Украины заявил, что Москве не удастся внедрить русский мир на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не удастся внедрить свой «однообразный русский мир» на Украине мягкой силой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема защиты русского мира остается приоритетной для России, и частью этого мира является и Украина, где живет очень много русских и русскоговорящих.

«Русский мир» - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой, — написал Кулеба, отметив, что поэтому украинский мир защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.