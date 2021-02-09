Глава МИД Украины заявил, что Москве не удастся внедрить русский мир на Украине
Анна Светлова
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не удастся внедрить свой «однообразный русский мир» на Украине мягкой силой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема защиты русского мира остается приоритетной для России, и частью этого мира является и Украина, где живет очень много русских и русскоговорящих.
«Русский мир» - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой, — написал Кулеба, отметив, что поэтому украинский мир защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.
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