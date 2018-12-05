В МВД Украины хотят наказывать за «пропаганду русского мира»

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк выступил с инициативой о введении уголовной ответственности за «пропаганду русского мира», передает РИА «Новости».

«Мы должны для защиты информационного пространства, национальных интересов и украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду «русского мира», за оскорбление революции достоинства», — сказал Шкиряк.

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Он также предложил ввести уголовную ответственность за отрицание агрессии России против Украины.

Ранее сообщалось, что спикер Рады в письме попросил США ввести санкции против России.