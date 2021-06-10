Итог перестрелок и скандалов: президенту Албании обьявили импичмент

Албанский парламент решил объявить импичмент президенту страны Илиру Мете. Его обвинили в нарушении конституции и отстранили от занимаемого поста.

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За отставку Меты проголосовали 105 депутатов из 140, семь высказались против, трое воздержались.

Это первый в Албании случай, когда президента смещает парламент. Решающее слово в этом вопросе скажет Конституционный суд: он может утвердить или отклонить решение парламента.

52-летний Мета — опытный политик. Он возглавил албанское правительство в 1999 году, затем был главой МИД и председателем парламента. Президентом он стал в июле 2017 года. В Албании глава государства выполняет, главным образом, церемониальные функции, но в то же время у него есть некоторые полномочия в судебной власти и в военной сфере.

В чем обвиняют президента?

В парламенте убеждены, что глава государства нарушил конституцию своим «предвзятым подходом» к правящей Социалистической партии в период последней парламентской избирательной кампании.

В конце апреля группа депутатов от социалистов выступила с требованием о проведении расследования в отношении Меты, которого они посчитали виновным в провоцировании нестабильности и насилия в Албании и сближении с оппозицией.

В итоге специально созданная парламентская комиссия предварительно установила, что Мета нарушил 16 статей конституции Албании.

Сам политик раскритиковал это расследование парламента, а импичмент назвал незаконным.

Ставшие причиной расследования выборы состоялись 25 апреля, а противоречия между президентом Албании и главой правительства Эди Рамой обострились в их преддверии. Мета публично критиковал Раму, упрекая его в использовании административного ресурса и давлении на избирателей.

Конфликт двух первых лиц государства сопровождался уличными волнениями и столкновениями сторонников разных партий. Во время массовых акций, которые периодически проходили в нарушение антикоронавирусных ограничительных мер, между митингующими возникали стычки.

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Более того, иногда политическая конфронтация обострялась вплоть до применения огнестрельного оружия: в городе Кавая был обстрелян штаб Демпартии, а в Эльбасане на почве обвинений в подкупе избирателей произошел вооруженный конфликт, в результате которого был убит активист из рядов социалистов, пострадали четыре человека, в том числе полицейский.

В результате голосования правящая с 2013 года Социалистическая партия премьера получила большинство из 140 мест в заксобрании.

Уйдет ли президент?

Обвинения президента в нарушении электорального законодательства — это формальная причина объявления ему импичмента, считает профессор департамента международных отношений Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Как она отметила в комментарии «Газете.Ru»,

реальная причина давления на главу государства сводится к традиционной для Албании клановой политической борьбе и противоречиям между премьером и президентом.

«Это классические проблемы для незрелых, неустойчивых и не опирающихся на солидную социально-экономическую базу политических систем», — подчеркнула специалист.

Попытки социалистов сместить Илира Мету уже предпринимались в 2019 году.

Тогда он отказался утвердить результаты местных выборов на основании того, что от участия в них отказались демократы и партия LSI (де-факто партия самого Меты). Тогда социалисты инициировали судебный процесс, вплоть до обращения в Венецианскую комиссию, но спустя год они отозвали свои претензии, напоминает Екатерина Энтина.

В связи с этим эксперт усомнилась, что вторая попытка импичмента станет успешной.

«В любом случае политическая система Албании такова, что за возможным смещением того или иного видного политика стоят не более чем внутренние противоречия между кланами, де-факто управляющими страной. Это мало сказывается на внешней политике, социально-экономической программе и трансформации в целом незавидной реальности албанской государственности», — объяснила эксперт.

По ее мнению, данная ситуация опасна тем, что вопреки этому «вакууму» и «замкнутости в себе», албанцы — наиболее активная и молодая нация Европы, имеющая ключевое — наряду с Сербией — значение для будущего субрегиона Юго-Восточной Европы.

«И если политические процессы в Сербии Москве предельно ясны, то понимание, как будет развиваться политическая ситуация в Албании и насколько это важно для интересов РФ на Балканах, остается за кадром», — заключила специалист.