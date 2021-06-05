«Тонкая грань между юмором и позором»: российские политики идут в TikTok

Котики и вологодское кружево

Одним из самых популярных российских политиков в TikTok неожиданно оказался мэр Вологды Сергей Воропанов. На данный момент на его профиль подписаны 50,5 тыс. пользователей.

Мэр выкладывает как серьезные видео, в которых рассказывает факты о Вологде, так и старается подстроиться под тренды.

Например, с помощью популярного в соцсетях танца он рассказывает о работах по благоустройству.

Воропанов в своих видео также напоминает гражданам об экологической акции по сбору крышек, деньги от переработки которых идут на покупку товаров для уроков ОБЖ в детские сады и школы Вологодской области. А еще градоначальник в своем профиле напоминает, что один из символов Вологды — кружево. И заодно показывает, что даже готов научиться его плести.

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Как рассказал «Газете.Ru» сам Сергей Воропанов, он давно активно ведет страницы в соцсетях, где рассказывает о работе администрации, новых проектах и инициативах.

«Вологжане привыкли и к прямым эфирам, и к тому, что можно задать вопрос или рассказать о проблеме. Но молодежь любит новое, переходит в новые соцсети. Они не смотрят телевизор и не читают газет, уходят и из «Вконтакте» и Instagram. Чаще всего у молодежи просто нет доступного источника информации и создается впечатление, что никто ничего не делает. Но это не так», — считает мэр.

Но власти города захотели вовлечь молодых людей в вопросы его развития, так как без мнения молодежи и ее участия невозможно построить комфортный и привлекательный город, отмечает Воропанов.

По его словам, сначала с молодежью общались даже через Clubhouse, а в ноябре прошлого года завели аккаунт в TikTok.

Как рассказал мэр, обычно ролик рождается из спонтанной идеи. «С командой устраиваем мозговой штурм, подсматриваем тренды у молодежи, примеряем к нашим городским делам и событиям. Берем тему, и думаем, как коротко, интересно и с юмором о ней рассказать», — объяснил мэр.

Судя по комментариям под видео вологодского мэра, задобрить аудиторию ему удалось. «Аккаунт огонь! Я бы пошел голосовать за такого», — пишет один из пользователей. Некоторые жители других городов говорят, что тоже хотели бы себе такого мэра.

«Не знаю, повлиял ли аккаунт в TikTok или это результат работы в целом, но, по данным Медиалогии, в апреле (данных за май еще нет) у нас первая позиция среди городов Северо-Запада. Однако она и по итогам прошлого года была первая», — отмечает Воропанов.

Хотя далеко не все приходят в восторг от забавных видео в аккаунте вологодского мэра. «Во всем мире чиновники работают, наши танцуют», — пишет один из комментаторов.

Но, по мнению главы города, в TikTok аудитория наименее токсичная, причем это правило поддерживается площадкой, администрация очень быстро удаляет прямые оскорбления и сомнительный контент.

«Негатив в комментариях есть во всех соцсетях, всем не угодить, особенно работая на этой должности. Решение простое — отделять бессмысленный хейт от конструктивной критики. На первое не обращать внимания, ко второй прислушиваться и делать выводы», — говорит Воропанов.

Директор ЭАЦ «Северо-Запад», политтехнолог Екатерина Колесникова назвала Сергея Воропанова своим безусловным фаворитом среди политических тиктокеров.

«Канал вологодского мэра смотреть очень приятно и интересно. Он формирует новую политреальность сейчас и, конечно же, повышает лояльность к власти», — сказала «Газете.Ru» политтехнолог, отметив, что уважает политиков, которые решились зайти в TikTok, за смелость и желание действительно быть открытыми.

«Это была последняя капля! Я переезжаю в Якутию»

Покорять рекомендации в популярной соцсети решил и депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов (@fedot_tumusov), причем, если судить по числу подписчиков, преуспел. На данный момент на его аккаунт подписаны 73 тыс. пользователей, а самые популярные его видео собирают 1-2,4 млн просмотров.

Депутат в доступной и лаконичной форме рассказывает о программе и предложениях своей партии. И раз уж речь идет о политике, то без борьбы никуда.

В своем профиле Тумусов зачастую сравнивает деятельность справороссов и представителей «Единой России».

Например, в одном из них он сидит на своем рабочем месте и внимательно листает книгу. «Когда твой законопроект отклонили, а такой же от единоросса приняли, и ты ищешь разницу между ними», — гласит подпись в видео.

Кстати, судя по комментариям, TikTok Тумусова привлекает внимание не только к его персоне, но и к республике, которую он представляет. Многие пользователи под его видео пишут: «Это была последняя капля! Я переезжаю в Якутию».

К слову, Тумусов активно взаимодействует со своей аудиторией и отвечает на многие комментарии. А активности в своем профиле он посвятил отдельное видео.

Тиктокер Михаил Петров, который в своих видео рассматривает общественно-политические проблемы, в комментарии «Газете.Ru» призвал учитывать, что все это делается перед выборами в Госдуму.

«Было бы хорошо, если бы это делалось не только перед выборами. Все будет видно в комментариях. Сейчас людей не обмануть. Хорошо, если власть пытается общаться хоть как-то, это лучше, чем не общаться никак», — подчеркивает блогер.

«Практически обычный рабочий день»

Еще один политик-тиктокер с аудиторией в несколько тысяч пользователей — губернатор забайкальского края Александр Осипов. На него подписаны 17,3 тыс. человек.

Его профиль отличается от предыдущих большей серьезностью. В основном видео в нем посвящены событиям региона и страны.

Так, например, губернатор выложил ролик, в котором обозначил основные пункты прошедшего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Впрочем, в его профиле есть и менее официальные видео, в которых он просто показывает свой «практически обычный» рабочий день под музыку из трендов соцсети.

В своем самом первом видео, которое губернатор выложил 1 апреля и которое собрало 223,6 тыс. просмотров, он отметил, что в Забайкалье слабо развит TikTok, хотя это, по его словам, самая сильная и самая представленная среди молодежи соцсеть. Он выразил желание сделать все, чтобы платформа развивалась в Забайкальском крае.

Политическая борьба в TikTok

А вот депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин перенес в популярную соцсеть политические конфликты. В своих видео он выступает против «клана Макарова», имея в виду председателя городского заксобрания Вячеслава Макарова и его сторонников. Анохин указывает на недостатки политики Макарова и критикует его действия.

Впрочем, пока что призывы Анохина к свободе и справедливости популярными не стали: на его аккаунт подписаны 108 пользователей, а общее количество лайков на видео — 1178.

Самое популярное видео в его аккаунте собрало 25,6 тыс. просмотров.

«Это вообще какая-то жесть. Само видео сделано некачественно. Вообще непонятно, как депутат, член фракции «Единая Россия» (Анохин покинул партию в апреле этого года — «Газета.Ru») может говорить то, что он говорит в этом видео. Это просто лицемерие, и это будет чувствовать и аудитория», — комментирует эти видео тиктокер Михаил Петров.

По мнению политтехнолога Екатерины Колесниковой, век оппозиционных тиктокеров будет недолгим. «Люди устали от негатива, и хотят доброты. В TikTok мы идем за смехом, котиками и хорошими эмоциями», — подчеркнула она.

Если политические тиктокеры не будут зацикливаться только на себе, а начнут позитивно популяризировать свои города или регионы, то от этого выиграют все, уверена политтехнолог.

Политикам, которые обдумывают вариант завести свой TikTok, она рекомендует нанять хороших специалистов, не пытаться самим создавать контент на коленке, объективно оценить свои актерские способности и не переигрывать.

«Грань между юмором и позором очень тонкая», — предупредила эксперт.

Михаил Петров назвал сам факт того, что политики идут в социальные сети, безусловно положительным, потому что в России не хватает общения власти с народом.

«Присутствие в любой социальной сети, на мой взгляд, здорово. Вопрос в том, чего они хотят этим добиться. Если они подстраиваются под какую-то аудиторию, думая, что они делают что-то, что, как им кажется, надо делать, это иногда выглядит глупо и кринжово, как во многих этих видео. Нужно делать все искренне и честно, запрос на это сейчас есть», — обращает внимание тиктокер.