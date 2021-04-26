Правящая партия Албании побеждает на парламентских выборах

Правящая Албанская социалистическая партия побеждает на выборах в парламент – Народное собрание, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитполов.

По данным опросов, возглавляемая премьер-министром страны Эди Рамой социалистическая партия набирает 46,9% голосов, оппозиционная коалиция – 43,5%. Кроме того, партию жены президента Албании Илира Меты Моники Кримади поддержали 6,9% голосов.

Как отмечается в сообщении, при таких результатах выборов социалисты могут получить 71 место в парламенте из 140.

Парламентские выборы прошли в Албании 25 апреля. По состоянию на 19.00 мск явка составила 45,48%, всего правом голосовать обладали около 3,6 млн человек. Главными соперниками на выборах стали социалистическая партия премьер-министра Эди Рамы и коалиция, которую возглавляет оппозиционная Демократическая партия Люльзима Баши.

По информации Центральной избирательной комиссии страны, окончательные итоги выборов будут объявлены 27 или 28 апреля.