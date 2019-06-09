Президент Албании отменил выборы

Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.

Свое решение отменить выборы он объяснил необходимостью снизить политическое напряжение в Албании.

По словам Меты, «текущие обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов» в конце этого месяца.

Албанский президент добавил, что в понедельник, 10 июня, более подробно объяснит свое решение.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич обеспокоился идеей «Великой Албании».