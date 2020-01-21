Новое правительство: кто ушел и кто остался

Девять замов Мишустина

Владимир Путин сегодня подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно документу, у нового председателя правительства Михаила Мишустина будет девять заместителей, в том числе один первый. В предыдущем кабмине вице-премьеров было 10.

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Первым заместителем председателя правительства стал Андрей Белоусов, который до этого более шести лет работал помощником президента России.

Свои должности в качестве вице-премьеров сохранили Татьяна Голикова, Юрий Борисов, а также Юрий Трутнев, который также останется полпредом президента в ДФО.

Заместителем председателя правительства — главой аппарата правительства стал экс-подчиненный премьер-министра Михаила Мишустина (по ФНС), замглавы службы Дмитрий Григоренко. Должность вице-премьера получил и его коллега Алексей Оверчук.

Вице-премьерами назначены также глава Росреестра Виктория Абрамченко, российский предприниматель, гендиректор и председатель правления «Газпром-медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Значительные перемены

Среди федеральных министров более половины сохранили свои посты: главой МИД остался Сергей Лавров, Минобороны — Сергей Шойгу, Минстроя — Владимир Якушев, Минэнерго — Александр Новак, МВД — Владимир Колокольцев, Минприроды — Дмитрий Кобылкин, Минпромторга — Денис Мантуров, Минфином продолжит руководить Антон Силуанов, Евгений Дитрих по-прежнему министр транспорта, Дмитрий Патрушев сохранил пост в качестве главы Минсельхоза, как и руководитель МЧС Евгений Зиничев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Изменения коснулись Министерства культуры — его руководителем стала глава департамента кино ведомства Ольга Любимова.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов занял пост министра просвещения вместо Ольги Васильевой. Депутат Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования России.

Новым главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев из «Ростелекома».

Кресло министра экономического развития России перешло от Максима Орешкина к экс-главе Пермского края Максиму Решетникову.

Министром спорта РФ вместо Павла Колобкова стал бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта молодежи и туризма Олег Матыцин.

Антон Котяков сменил Максима Топилина на посту министра труда и социальной защиты РФ.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Занимавшая этот пост Вероника Скворцова приняла его полномочия в Росздравнадзоре.

Министром юстиции РФ вместо Александра Коновалова стал Константин Чуйченко, ранее занимавший должность вице-премьера.

Без Минкавказа

Также в соответствии с указом президента упраздняется министерство по делам Северного Кавказа — его функции переходят к Министерству экономического развития (МЭР). Первое ведомство было создано 12 мая 2014 года указом президента России с целью разработки проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа.

Правопреемником Минкавказа по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений, стало Минэкономразвития.

Еще одним изменением станет переход под руководство правительства деятельности Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА. Минфин будет руководить Росимуществом вместо МЭР.

Госдума утвердила экс-главу ФНС Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Его кандидатуру, предложенную президентом, поддержали 383 законодателя, воздержался 41 депутат, против голосов не было. Вскоре после этого Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя кабмина.

Согласно Конституции, глава кабинета министров должен предложить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров в течение недели после своего назначения. Напомним,

об отставке предыдущего состава правительства 15 января заявил занимавший должность премьер-министра страны Дмитрий Медведев после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — сказал Медведев.

В частности, президент в своем обращении выступил с инициативой закрепить за Госдумой утверждение главы правительства, а затем — по представлению премьера — всех его заместителей и федеральных министров. Помимо этого, он заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого принимают участие главы всех регионов.

Подавшему в отставку Медведеву глава страны предложил занять новую должность в возглавляемом президентом Совете безопасности — заместителя председателя — и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.

Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информация о том, что Путин якобы принял решение о роспуске кабмина из-за критического отношения ряда министров к его посланию, «отчасти правдива».

«Вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом серьезных инициатив в своем послании Федеральному собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, предыдущий руководитель правительства»,

— заявил Песков.

В то же время он оставил без комментария информацию о том, что Медведев якобы еще в декабре предлагал Путину свой вариант реформы власти, предполагающий совмещение постов президента и премьера.

Сам экс-премьер Дмитрий Медведев объяснил отставку кабмина «фактором времени» и задачей «политического обновления» России. По мнению чиновника, президент должен быть свободен в обсуждении и принятии конституционных реформ, обновляющих политическую систему.