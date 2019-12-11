Украина после саммита: с чем остался Зеленский

Итоги саммита «нормандской четверки» еще долго будут обсуждаться украинской и российской публикой. При этом предостережения пресс-секретарей лидеров обоих государств оказались полностью оправданными. После саммита, действительно, осталось «послевкусие разочарования», о чем и предупреждала перед встречей участников «нормандского формата» представительница Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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Главное достижение — решение об обмене пленными по формуле «всех на всех», который ожидается до конца года. Процесс, впрочем, может и сорваться. По остальным, более трудным вопросам стороны договорились продолжать диалог.

Противоречия между Москвой и Киевом по соблюдению минских соглашений остались трудно преодолимыми, несмотря на полную смену власти на Украине. Киевская общественность, расколотая на сторонников мира и продолжения войны, не знает, чего ожидать дальше. Да и сам Зеленский признал в ходе пресс-конференции по итогам саммита, что надеялся на большее.

Украина, судя по всему, войдет в 2020 год без особых продвижений на юго-востоке. А перед украинским лидером вопросов, требующих решения, не убавится.

Граница и националисты

1 сентября экс-президент Украины Петр Порошенко, с колоссальным разрывом проигравший как президентские, так и парламентские выборы, дал интервью «Украинской правде». Речь зашла и о минских соглашениях. У политика спросили о самом трудном решении, которое он принимал в ходе своего президентского срока. Порошенко, однако, отказался возвращаться к «каким-то негативным вещам» и назвал подписание минских соглашений «чудом».

«Я лично сел и писал текст минских соглашений. Вместе с [канцлером Германии Ангелой] Меркель... Мы вдвоем писали», — сказал экс-президент в интервью.

Первая встреча Владимира Зеленского в «нормандском формате» прошла на фоне волнений на Банковой улице в Киеве — здесь находится офис президента. К массовой протестной акции украинцев призывал Петр Порошенко, лидер «Батковщины» Юлия Тимошенко и глава «Голоса» Святослав Вакарчук. Цель протеста — напомнить президенту о недопустимости пересечения «красных линий» на встрече в Париже.

«Если мир — это сдача украинских интересов, то это не мир, это капитуляция, поэтому мы говорим: нет капитуляции», — заявил Порошенко, выступая на митинге в воскресенье, добавив, что искренне желает украинской делегации победить на переговорах в Париже.

Среди требований к главе государства — «никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей».

Фактически Порошенко предостерегает Зеленского от выполнения минских соглашений, которые он сам подписал в феврале 2015 года и, как следует из его слов, «написал» вместе с Ангелой Меркель.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предполагает прекращение огня, отвод войск, обмен пленными, конституционную реформу, «предполагающую в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», амнистию, проведение местных выборов в ДНР и ЛНР и, наконец, восстановление Украиной контроля над границей.

Вопрос о порядке соблюдения соглашений остается до сих пор открытым. Киев продолжает настаивать, что контроль над границей должен быть передан ему до проведения выборов. Москва упорно ссылается на установленный в соглашениях порядок действий.

«Мы с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] имеем разный взгляд передачи границы. Он говорит, что в Минске <…> бывший президент Петр Алексеевич [Порошенко] подписывал, что передача границы — после выборов [в Донбассе]. Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита.

Помимо этого, Киев продолжает настаивать на необходимости «вывода всех иностранных формирований, военной техники», а также проведения выборов исключительно по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ.

Иными словами, на саммите в Париже Зеленский не пересек те «красные линии», о которых его предупреждал Петр Порошенко, подписавшийся под их соблюдением.

Парадоксальность заявлений экс-президента не могла не вызвать внимания украинской общественности. В день встречи «нормандской четверки» юрист Андрей Портнов, инициатор сразу нескольких уголовных дел против Порошенко, передал в ГБР новый иск в отношении экс-президента — о госизмене при подписании в 2015 году минских соглашений.

«Нынешний глава государства вынужден двигаться в этих красных линиях, которые вы сами ему и написали», — заявил юрист в эфире телеканала 112, напомнив порядок, прописанный в соглашениях.

Так или иначе, но националистическая часть украинского общества осталась либо удовлетворена итогами встречи, либо же, наоборот, расстроена. Если целью лидеров и участников протеста «против капитуляции» были новые провокации, то Владимир Зеленский не дал им повода реализовать задуманное.

За неимением причин продолжать акцию протеста, около трех часов ночи, сразу после пресс-конференции лидеров, митингующие свернули палатки, установленные на Банковой улице, признав, что президент никаких «линий» не пересек.

К слову, заявления главы МВД Арсена Авакова, прозвучавшие перед прессой в ходе встречи и после нее, выглядят скорее как реверанс в сторону националистов, призванный успокоить противников «капитуляции». Именно Аваков считается покровителем радикальных и националистических группировок на Украине, и его сообщения содержат примерно один и тот же посыл.

Он, например, отвечая на вопрос о ходе переговоров, акцентировал внимание на жесткости президента: «Все хорошо, президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады [укр. — предательства] нет».

После встречи министр то говорил о том, как Зеленский «сорвался» на главе МИД РФ Сергее Лаврове, то как у помощника президента России Владислава Суркова «сдали нервы» из-за настойчивости украинской делегации. По словам Авакова, Зеленский отказался разводить войска по всей линии фронта, чтобы не «сдавать позиции».

Несмотря на то что украинское общество в подавляющем большинстве продемонстрировало запрос на прекращение конфликта в Донбассе, Владимир Зеленский продолжает оглядываться на тех, кто считает, что ситуация должна стабилизироваться на условиях Киева.

По данным правоохранительных органов, в протесте 8 декабря приняли участие около 8 тыс. участников. И требования этой части общества для украинского лидера не пустой звук.

«Когда [Владимира Зеленского] в очередной раз все стали попрекать минскими соглашениями, он взмолился: «Послушайте, если я сейчас пойду договариваться по этим минским соглашениям, то в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом!» — цитирует «Коммерсантъ» слова источника, участвовавшего в переговорах.

Если требования националистов и сторонников Порошенко для Зеленского действительно важны, то ему предстоит договориться с ними до следующей встречи «нормандской четверки», которую уже анонсировали ее участники.

Сейчас саммит можно расценить как знакомство президентов России и Украины, а также обозначение их позиций друг другу, но в следующий раз от встречи будут ожидать более ощутимых результатов. То есть украинскому лидеру надо будет либо расставить иначе приоритеты, либо же ехать с другими обстоятельствами в стране.

Сами же националисты уже пообещали внимательно следить за развитием ситуации и реагировать на недопустимые, по их мнению, шаги президента.

«Мы будем и дальше следить внимательно за этим. Сразу объявляем акцию под стенами Рады в день принятия законопроекта о статусе ОРДЛО. Наша война продолжается», — говорится в заявлении организаторов акции.

Выборы и особый статус

Новая акция протеста, как следует из сообщения, состоится, когда Верховная рада примет законопроект о предоставлении особого статуса Донбассу — еще одна задача, стоящая сейчас перед президентом.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был подписан Порошенко 16 октября 2014 года, через два дня закон вступил в силу. Срок действия законопроекта истекает 1 января 2020 года. Инициатива предусматривает особый порядок для неподконтрольных Киеву территорий, границы которых определены минскими соглашениями.

В понедельник в Париже Владимир Зеленский пообещал, что закон будет продлен. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» через коммюнике рекомендовали интегрировать «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины.

Украинский лидер уже заявил, что сперва Рада продлит действие законопроекта, затем утвердит «формулу». При этом Киев намерен в скором времени разработать и внести новый законопроект об особом статусе.

«Нам легче сейчас продлить этот законопроект и затем внести в Раду «формулу Штайнмайера», видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать, — сказал украинский лидер журналистам. — Мне кажется, что это очень сложно (разработать новый закон. — «Газета.Ru»), и нам могут потом выкручивать руки, честно. А этот закон уже есть. Мы его продолжим, но он временный».

Продлить действие инициативы депутаты Рады могут на заседании 12 декабря, сообщает «Страна.ua».

Какие изменения планирует внести правительство Украины и согласится ли на них российская сторона — пока неизвестно. Однако, несомненно, по этому пункту минских соглашений Киеву также предстоит трудоемкая работа. При этом уже на следующий день после саммита вопрос предоставления особого статуса Донбассу стал предметом конфликта, причем как внутри парламента, так и между Украиной и ДНР.

10 декабря «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, что офис президента неверно перевел «важнейший аспект договоренностей» коммюнике. Ошибка, по мнению партии, не является случайной.

«Перевод, размещенный на официальном сайте президента Украины, содержит очевидную манипуляцию», — говорится в заявлении.

Партия сравнила оригинальный текст коммюнике на английском языке с текстом, размещенным на сайте офиса президента на украинском. В документе, подписанном четырьмя лидерами, отмечается приверженность ввести особый статус Донбасса в полном соответствии с минскими соглашениями. То есть отдельным законом о статусе, законом об амнистии, законом о выборах, а также внесением изменений в конституцию Украины.

На сайте офиса президента же в этой части документа упоминается только закон об особом статусе Донбасса. Таким образом, остальная часть норм оказывается проигнорирована, в том числе и самая важная — закрепление статуса в конституции.

На следующий же день последовала реакция из ДНР.

«Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения «нормандской четверки» не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике «нормандской четверки» без искажений и несогласованных вставок, — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

— Украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе, и поправки в конституцию».

Так или иначе, но продление законопроекта вновь будет сопровождаться недовольством националистов. Впрочем, на этот раз, скорее, без участия Порошенко — именно он был автором закона об особом статусе Донбасса, и он же дважды предлагал парламенту продление действия инициативы.

Нынешний законопроект вступает в силу сразу после проведения местных выборов в Донбассе. Правда, до этого этапа сторонам предстоит согласовать вопрос о передаче границы под контроль Украины — до или после выборов, и здесь процесс вновь возвращается к главному противоречию между Киевом и Москвой.

«Для Украины граница — это вопрос безопасности, для России — политики. Мы заложники Минска, но я сказал ему (Путину. — «Газета.Ru»), что мы на это не пойдем, а он — что не видит другого выхода. Но мы потом начали говорить об этом и договорились, что надо поговорить», — сказал Владимир Зеленский после встречи «нормандской четверки».