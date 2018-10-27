Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах президента США стала худшим, что могло случиться с Россией, передает Fox News.

Реклама

«Моя победа — это худшее, что случалось с Россией», — сказал американский лидер.

При этом он отметил необходимость улучшения отношений между Россией и США, а также выразил намерение «поладить» с КНДР, Китаем и Японией.

В Сенате США до сих пор ведется дело о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Трамп уверяет, что Москва непричастна к его победе в президентской гонке в 2016 году.

Кроме того, американский лидер заявлял, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование дела о «вмешательстве», использует скандал против республиканцев.

По его словам, Мюллер и демократы пытаются навредить республиканской партии на промежуточных выборах с помощью «вмешательства России».

Он также добавил, что расследование «российского дела» стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах. Трамп подчеркнул, что «российская охота на ведьм» сфабрикована.

Первые сообщения о «вмешательстве» России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании в июле 2016 года, после взлома переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks.

Тогда выяснилось, что в ходе праймериз Национальный комитет партии поддерживал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, действуя в ущерб Берни Сандерсу.

Клинтон тогда утверждала, что к взлому почты имели отношение российские хакеры

и у нее есть «достоверные сведения» о намерении Москвы повлиять на ход президентских выборов. Согласно же заявлению WikiLeaks, документы были получены от инсайдеров в Демократической партии.

Вскоре управление директора Национальной разведки (координирует работу разведывательного сообщества США, включающее 17 ведомств) опубликовало доклад, где заявлялось, что хакерские атаки на компьютерные системы в США «с высокой степенью уверенности» были предприняты по личному указанию президента Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Это якобы делалось с целью «подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США» и дискредитировать Клинтон, чтобы повысить шансы Трампа. Прямых доказательств в пользу такой версии в докладе нет. Отказ опубликовать их объяснялся необходимостью защиты источников информации. При этом фигурирование в «деле о вмешательстве» стоило кресел целому ряду высокопоставленных американских чиновников.

В октябре нынешнего года стало известно, что Джордж Пападопулос, который является бывшим советником Трампа, попросил иммунитет от судебного преследования перед дачей показаний по делу о «вмешательстве России» в выборы в США. Пападопулос обратился с ходатайством об иммунитете перед дачей показаний спецкомитету по разведке сената США. Комитет пока не дал ответа.

Президент России Владимир Путин же заявил, что хотел бы, чтобы «мракобесие» вокруг предполагаемого российского вмешательства в выборы в США закончилось. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания на форуме «Российская экономическая неделя».

По словам главы государства, он бы также хотел, чтобы во внутриполитической элите США восстановился баланс, такой же как на нефтяном рынке. Кроме того,

Путин отметил, что выборы в США не должны влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном

и на ситуацию в мире.

Стоит отметить, что в октябре Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на предотвращение попыток иностранного вмешательства в российские выборы.

«Это инициатива всех политических фракций в Госдуме», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, законопроект предлагает «четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа», передает НСН.

«В случае, если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», — отметил председатель Госдумы.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Это связано в том числе и с сообщениями о том, что США начали первую американскую операцию в киберпространстве по противодействию распространения дезинформации с целью вмешательства РФ в выборы. Операция проводится кибернетическим командованием Соединенных Штатов, сообщало издание The New York Times со ссылкой на источники.

В качестве мишени американцы рассматривают некоторых сотрудников из российских спецслужб. Их деятельность в данный момент отслеживается, им были разосланы сообщения, содержание которых неизвестно. При этом имена россиян не разглашаются, передает НСН.