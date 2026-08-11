Предсказала собственную смерть: 30 лет без Ванги

Вангелия Гуштерова, известная как Ванга, родилась в 1911 году в болгарской Струмице в бедной крестьянской семье. Когда девочке было три года, ее мать умерла. А в 12 лет трагически изменилась и жизнь самой Ванги. Возвращаясь с двоюродными сестрами домой, девочка попала в ураган, который отбросил ее далеко в поле. Именно тогда, как считается, Ванга потеряла зрение — ее нашли лишь спустя день, засыпанную ветками, с глазами, полными песка. Семья Ванги не могла оплатить лечение, поэтому со временем она ослепла.

Следующие три года будущая предсказательница провела в Доме слепых в Сербии. Там ее научили готовить еду, читать и писать по азбуке Брайля. Однако потом из-за смерти мачехи ей пришлось вернуться в родной дом, чтобы помогать с хозяйством и воспитанием младших братьев и сестер. Из-за этого расстроилась ее свадьба со слепым молодым человеком из состоятельной семьи. Но позже Ванга все-таки встретила любовь — в 1942 году она вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова и переехала вместе с ним в болгарский город Петрич. За год до этого, по ее рассказам, она обрела дар ясновидения.

Изначально Ванга планировала скрывать свои способности, чтобы не прослыть сумасшедшей, но слухи о ней распространились слишком быстро. Со временем ее дом стал местом паломничества для многих, а однажды за советом к ней прибыл сам царь Болгарии Борис III. По легенде, ему ясновидящая предсказала скорую кончину. Через год после встречи с Вангой царь действительно умер.

С тех пор провидица сделала множество предсказаний. Однако все из них были туманными и зависели от интерпретации. Тем не менее ей предписывают предсказания многих значимых событий. Например, считается, что она предвидела гибель подводной лодки «Курск», теракт 11 сентября, смерти принцессы Дианы и Иосифа Сталина, убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, пандемию коронавируса. При этом многие критики Ванги считали, что вокруг нее работает целая сеть осведомителей, а туманные формулировки позволяли привязать ее слова к событиям задним числом.

Были среди ее пророчеств и несбывшиеся. Так, Ванга заявляла, что третья мировая война начнется в 2010 году и закончится в 2014-м. Кроме того, она утверждала, что в результате масштабного конфликта в 2016 году население Европы резко сократится.

Незадолго до своей кончины ясновидящая также сообщила своей племяннице Красимире Стояновой, что Землю посещают инопланетные корабли. Также она заявила, что другая цивилизация готовит большое событие, а люди встретятся с этой цивилизацией через 200 лет.

Ванга умерла 11 августа 1996 года от рака груди. Свою кончину, вплоть до точной даты и причины, ясновидящая тоже предсказала. Перед смертью она заявила, что «придет время чудес и время больших открытий в области нематериального».