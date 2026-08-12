«Такого я не видел давно»: очевидец — о массовой аварии на ЦКАД в Москве

На центральной кольцевой автомобильной дороге Москвы произошла массовая авария с участием шести машин, среди них оказались оказались грузовики и трактор. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец происшествия Юрий.

«Массовая авария произошла на 310-м километре ЦКАД на пешеходном переходе. Думаю, что выглядело все так: в правой полосе затормозил трактор, пропуская пешеходов, после этого стал тормозить весь поток, но один из автомобилей занесло, после чего он зацепил другие авто. В ДТП пострадали шесть машин», — сказал он.

Мужчина уточнил, что из-за ДТП движение на дороге полностью встало.

«Мы сегодня приехали на дачу в первый раз за две недели и поехали на рынок специально без пробок. Показывало дорогу 18 минут, в итоге мы стоим в пробке уже больше часа. Мы ехали со скоростью 100 км/ч, все резко встало, некоторые еле успели затормозить. Когда постояли 20 минут, я решил пойти и посмотреть, что там происходит. А ЦКАД уже был полностью перегорожен. Такой массовой аварии я не видел давно. Внутренняя сторона ЦКАД полностью парализована. Пробка растянулась на несколько километров и продолжает увеличиваться», — добавил он.

По словам Юрия, участники аварии утверждают, что серьезно никто не пострадал.

«Слава богу, там обошлось без пострадавших сильно, хотя реанимация и скорая туда все-таки приехали. Может, все-таки кто-то пострадал. Сейчас поток стал потихонечку двигаться, но что там впереди — непонятно. Видимо, один грузовик все-таки оттащили», — подчеркнул он.

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