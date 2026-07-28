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«Русские девушки — это эталон»: многодетная мать из Подмосковья стала «Миссис Земля — 2026»

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39-летняя россиянка из подмосковного Видного Людмила Секрий стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Earth 2026 в Куала-Лумпуре. Секрий, опередившая 40 участниц из разных стран, воспитывает четверых детей и управляет строительной компанией.

«Корона — это не про статус. Лента «Россия» — не про географию. Это про миссию. Донести до мира, что русские девушки — это эталон гармонии, интеллекта и непоколебимой веры в себя», — написала Секрий в соцсетях.

В модельной сфере она дебютировала в апреле 2026 года, а 5 июня приняла участие в финале национального конкурса «Миссис Россия Мира — 2026». По его итогам россиянка получила титул Mrs Earth Russia 2026 и право представить страну на международном финале.

«Представлять Россию на международном уровне — это звучит так громко, что у меня до сих пор мурашки по коже. Моя страна научила меня быть сильной, целеустремленной и не бояться быть разной», — признавалась она.

Россиянка также заявила, что свою победу посвятила женщинам и матерям:

«Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах».

Секрий замужем уже 13 лет. Она воспитывает 13-летнюю Софию, 11-летнего Никиту, девятилетнего Кирилла и пятилетнюю Ангелину. По образованию победительница является архитектором и дизайнером интерьеров. Кадры с конкурса и фото победительницы — в галерее «Газеты.Ru».

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