«Всегда была частью своей страны». 100 лет со дня рождения звезды «Молодой гвардии» Инны Макаровой

28 июля исполнилось 100 лет со дня рождения советской и российской актрисы, народной артистки СССР Инны Макаровой. Она родилась в 1926 году в городе Тайга Сибирского края (ныне — территория Кемеровской области) в семье диктора и журналистки.

Будущая актриса росла в Мариинске и Новосибирске. В четвертом классе она увлеклась театром. Девочка стала заниматься в драмкружке Дома художественного воспитания. В период Великой Отечественной войны занятия вели эвакуированные ленинградские артисты. Макарова часто посещала госпитали, где вместе с товарищами устраивала творческие выступления для раненых бойцов.

В 1943-м с первого раза поступила во ВГИК — в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Во время учебы сыграла в фильме «Молодая гвардия» (1948), в котором исполнила роль Любови Шевцовой (за работу над картиной получила Сталинскую премию I степени).

Впоследствии актриса появилась в фильмах «Высота» (1957), «Дорогой мой человек» (1958), «Девчата» (1961), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Женщины» (1966), «Преступление и наказание» (1969), «Русское поле» (1971), «Еще не вечер» (1974), «Пошехонская старина» (1975), «Безответная любовь» (1979) и многих других. Ее фильмография насчитывает полсотни ролей.

Макарова была замужем дважды. Ее первым супругом был актер и кинорежиссер Сергей Бондарчук. В браке, который продлился с 1947-го по 1959-й, родилась дочь Наталья Бондарчук, ставшая актрисой и режиссером. Вторым мужем Макаровой с 1973-го по 2013-й был известный хирург Михаил Перельман.

«Знаете, я всегда была неотъемлемой частью своей страны, все прошла вместе со страной <...> Я закаленная с детства была, совсем не рафинадный ребенок», — говорила Макарова в одном из своих последних интервью «Российской газете».

Актриса ушла из жизни 25 марта 2020 года в Центральной клинической больнице Москвы в возрасте 93 лет после продолжительной болезни. Соболезнования семье Макаровой выразили, в частности, президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Творческий путь Макаровой — в галерее «Газеты.Ru».