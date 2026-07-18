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«Женщины стареют значительно лучше!»: Любови Казарновской — 70

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18 июля советской и российской оперной и камерной певице Любови Казарновской исполнилось 70 лет. Она родилась в Москве в 1956 году в семье генерала и филолога.

В 1982-м окончила Московскую консерваторию, а спустя три года — аспирантуру. Будучи студенткой, триумфально дебютировала в роли Татьяны в «Евгении Онегине» в Московском академическом Музыкальном театре (МАМТ).

С 1981-го по 1985-й была солисткой МАМТ. С 1986-го по 1989-й — солисткой Мариинского (Кировского) театра в Ленинграде.

Международная карьера певицы началась в 1989 году с исполнения «Реквиема» Верди на Зальцбургском фестивале. В дальнейшем она пела на главных мировых сценах, включая нью-йоркскую Метрополитен-опера (с 1992 года) и миланский театр Ла Скала (с 1996 года). В 90-е также тесно сотрудничала с Большим театром России и Мариинкой.

В репертуаре Казарновской свыше 50 арий, в числе знаковых партий — Саломея («Саломея»), Тоска («Тоска»), Виолетта («Травиата»), Татьяна («Евгений Онегин») и многие другие.

«Как говаривала незабвенная Фаина Георгиевна Раневская, все люди на Земле стареют, но некоторые женщины стареют значительно лучше! То же самое и с голосом. Глупо ожидать, что голос не будет меняться», — поделилась она в одним из своих интервью.

В 2015-м Казарновская была членом жюри от России на «Евровидении». В том же году стала руководить кафедрой академического вокала в Институте современного искусства.

Обрела широкую популярность у массового зрителя в качестве члена жюри шоу перевоплощений «Один в один!» и «Точь-в-точь» на Первом канале. Кроме того, вела циклы передач «Романтика романса» (телеканал «Культура») и «Вокалиссимо» (радио «Орфей»).

В 1989-м Казарновская вышла замуж за австрийского продюсера хорватского происхождения Роберта Росцика, в 1993-м у пары родился сын.

Казарновская на сцене и за ее пределами — в галерее «Газеты.Ru».

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