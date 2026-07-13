Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл умер в 78 лет

Актер Сэм Нилл, сыгравший главную роль в «Парке Юрского периода», умер в возрасте 78 лет. Как сообщила его семья, Нилл скончался 13 июля в окружении близких в Сиднее. Причина смерти актера не называется, однако родственники уточнили, что его уход стал внезапным и неожиданным.

Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии. В детстве он переехал в Новую Зеландию и после обучения в Кентерберийском университете и работы в театре Downstage в Веллингтоне дебютировал на большом экране. За свою актерскую карьеру Нилл снялся в более чем 150 проектах, включая такие, как «Моя блестящая карьера», «Омен III», «Одержимость», «Зло ангелов», «Охота за «Красным Октябрем», «Пианино», «Острые козырьки» и т.д. Кроме того, он рассматривался как кандидат на роль Джеймса Бонда.

В 2022-м у актера обнаружили редкую форму рака крови — ангиоиммунобластическую Т-клеточную лимфому. Благодаря альтернативной терапии ему удалось побороть заболевание. Кроме этого, справиться ему помогла работа над мемуарами: в них артист откровенно рассказал о своей карьере и лечении. Комментируя книгу в беседе с The Guardian, Нилл шутил, что он не боится смерти, но она бы очень его расстроила.

В 2026-м актер рассказал, что наконец победил болезнь. Он также говорил, что теперь может переключить внимание и хотел бы сняться еще в одном фильме.