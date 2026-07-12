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Скромница с жемчужной нитью. 80 лет со дня рождения Валентины Толкуновой

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12 июля легендарной советской и российской певице, народной артистке Валентине Толкуновой могло бы исполниться 80 лет.

За более чем 40 лет на сцене она исполнила сотни песен, включая «Поговори со мною, мама», «Стою на полустаночке», «Я не могу иначе» и «Носики-курносики». Советские и российские дети знают ее голос по заставке программы «Спокойной ночи, малыши!» и песне «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино».

Толкунову называли душой русской песни и хрустальным голосом советской эстрады. В 1979 году ее признали заслуженной артисткой РСФСР, а в 1987 году — народной артисткой РСФСР. Какой была Валентина Толкунова — в галерее «Газеты.Ru».

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