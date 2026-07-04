Костомаров, Москвина, Урманов: кто пришел проститься с Артуром Дмитриевым

В Петербурге простились с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании, фигуристом Артуром Дмитриевым. Он скончался в возрасте 59 лет от сердечного приступа.



На гражданскую панихиду пришли представители спортивной общественности, ученики Дмитриева из школы «Звездный лед», а также олимпийские чемпионы Оксана Казакова, Алексей Урманов и Роман Костомаров, чемпионка Европы Юко Кавагути, чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина, тренер Тамара Москвина и др. В зале зачитали слова с соболезнованиями от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Во время траурных речей Дмитриева называли «королем на льду» и отмечали его выдающиеся спортивные достижения и человеческие качества.



В историю мирового фигурного катания Артур Дмитриев вошел как уникальный спортсмен, сумевший выиграть Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 1992 году в Альбервиле (Франция) он завоевал золото в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году в Нагано (Япония) стал лучшим с Оксаной Казаковой. Помимо этого, в коллекции наград мастера — серебро Олимпиады 1994 года, две победы на чемпионатах мира и три золота чемпионатов Европы.



В последние годы жизни Дмитриев работал тренером, готовя спортивные пары в Санкт-Петербурге. Ему стало плохо на спортивных сборах в Орле. Местные врачи поначалу не обнаружили серьезных проблем, но на следующий день состояние мастера резко ухудшилось. Спецбортом МЧС его перевезли в Москву, сделали сложнейшую операцию, но медицина оказалась бессильна.