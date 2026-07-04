Свадьба года. Тейлор Свифт вышла замуж

Американская певица Тейлор Свифт вышла замуж, ее избранником стал профессиональный игрок в американский футбол Трэвис Келси.

Церемонию на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке вел актер Адам Сэндлер — давний друг молодоженов. На свадьбу пригласили около тысячи гостей, в числе которых практически вся команда НФЛ «Канзас-Сити Чифс» (в которой играет Трэвис), а также Хью Грант, Селена Гомес, Зои Кравиц, Бенсон Бун, Дакота Джонсон, Марен Моррис, Эд Ширан с супругой Черри Сиборн, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Карли Клосс, Джошуа Кушнер, Келси Баллерини, Томми Хилфигер, Никки Глейзер, Джессика Честейн, сестры Хаим Элли Голдинг, Брэд Пейсли с супругой Кимберли Уильямс-Пейсли, Камила Кабельо, Миранда Ламберт, Итан Хоук, Джимми Фэллон, Джейсон Судейкис и др. Все гости и организаторы праздника подписали соглашение о неразглашении.

«Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально отметили начало своего брака в окружении семьи, друзей и звездных приятелей в Нью-Йорке», — говорится в официальном сообщении пресс-секретаря певицы.

В США торжество уже окрестили «свадьбой года», которое по своей популярности у публики может затмить даже празднование 250-летия независимости Америки в эти выходные.

Несмотря на закрытость, некоторые детали свадьбы просочились в прессу. Известно, что вечеринка пройдет в стиле Wonderland («Страна чудес»). Специально для мероприятия в «Мэдисон-сквер-гарден» возвели замок в окружении живых и искусственных деревьев и цветов. Перед гостями по выбору невесты выступят певица Стиви Никс из легендарной рок-группы Fleetwood Mac и кантри певец Тим Макгроу.

Пара призвала гостей не дарить им подарки, а пожертвовать деньги на благотворительность.