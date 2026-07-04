Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Фото

Свадьба года. Тейлор Свифт вышла замуж

Самые красивые болельщицы ЧМ-2026
"Домашний арест", "Беспринципные" и еще 10 отличных ролей Павла Деревянко
ДТП, драки, кражи и слив любовников: 10 скандалов Линдси Лохан
Погиб звезда "Бригады" и "Бумера"

Американская певица Тейлор Свифт вышла замуж, ее избранником стал профессиональный игрок в американский футбол Трэвис Келси.

Церемонию на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке вел актер Адам Сэндлер — давний друг молодоженов. На свадьбу пригласили около тысячи гостей, в числе которых практически вся команда НФЛ «Канзас-Сити Чифс» (в которой играет Трэвис), а также Хью Грант, Селена Гомес, Зои Кравиц, Бенсон Бун, Дакота Джонсон, Марен Моррис, Эд Ширан с супругой Черри Сиборн, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Карли Клосс, Джошуа Кушнер, Келси Баллерини, Томми Хилфигер, Никки Глейзер, Джессика Честейн, сестры Хаим Элли Голдинг, Брэд Пейсли с супругой Кимберли Уильямс-Пейсли, Камила Кабельо, Миранда Ламберт, Итан Хоук, Джимми Фэллон, Джейсон Судейкис и др. Все гости и организаторы праздника подписали соглашение о неразглашении.

«Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально отметили начало своего брака в окружении семьи, друзей и звездных приятелей в Нью-Йорке», — говорится в официальном сообщении пресс-секретаря певицы.

В США торжество уже окрестили «свадьбой года», которое по своей популярности у публики может затмить даже празднование 250-летия независимости Америки в эти выходные.

Несмотря на закрытость, некоторые детали свадьбы просочились в прессу. Известно, что вечеринка пройдет в стиле Wonderland («Страна чудес»). Специально для мероприятия в «Мэдисон-сквер-гарден» возвели замок в окружении живых и искусственных деревьев и цветов. Перед гостями по выбору невесты выступят певица Стиви Никс из легендарной рок-группы Fleetwood Mac и кантри певец Тим Макгроу.

Пара призвала гостей не дарить им подарки, а пожертвовать деньги на благотворительность.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!