«Клубничная Луна» в России: кадры июньского полнолуния

Жители России и мира в ночь на 30 июня наблюдают июньское полнолуние, известное как «Клубничная Луна». Название связано не с цветом небесного тела, а с сезоном созревания дикой клубники в Северной Америке, откуда пришла традиция наименований полнолуний.

Вопреки названию, Луна не становится розовой. У горизонта она может выглядеть золотистой, охристой или красноватой: свет проходит через более плотные слои атмосферы, где сильнее рассеивается коротковолновая часть спектра.

В этом году полнолуние совпало с нахождением Луны вблизи самой удаленной точки орбиты. Расстояние до спутника составит около 405,3 тыс. км, поэтому явление называют микролунием. Видимый диаметр лунного диска примерно на 6–7% меньше среднего, однако разницу без специальных наблюдений заметить сложно.