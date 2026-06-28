«Алые паруса»: как в Петербурге прошел праздник выпускников

В ночь на 28 июня в Санкт-Петербурге прошли «Алые паруса» — главный праздник всех выпускников России. В 2026 году мероприятие собрало свыше 65 тысяч зрителей — выпускников из Санкт-Петербурга, а также гостей из 35 регионов России и более 10 дружественных стран.

Праздник прошел в декорациях «Города Мечтателей»: на сцене были установлены макеты вокзала, верфи, 30-метровый маяк, а также мультимедийные экраны общей площадью свыше тысячи квадратных метров.

На «Алых парусах» выступили Ёлка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Алекс Лим и Люся Чеботина. Кульминацией концерта стало выступление Антона Лаврентьева, Юлианны Карауловой, Вячеслава Макарова и Ники Здорик, которые исполнили песню «Я знаю, придет тот день».

Завершилось действо проходом брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Одним из главных украшений шоу стала громадная жар-птица, появившаяся в акватории Невы.

«Алые паруса» — праздник ленинградских выпускников, возникший в конце 60-х годов под влиянием фильма по повести Александра Грина. Он проводился в конце 60-х годов и был возрожден в 2005 году.

Как прошли «Алые паруса» в этом году — в фотогалерее «Газеты.Ru».