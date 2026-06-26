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«В душе она девчонка»: Тамаре Москвиной — 85

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Автор: Михаил Синев

26 июня советской фигуристке и многократной чемпионке СССР Тамаре Москвиной (в девичестве — Братусь) исполнилось 85 лет. Она родилась в 1941 году в Ленинграде. В период блокады ее семья находилась у родственников на Урале, а 1948-м вернулась обратно.

В Ленинграде Москвина выпустилась из средней школы с серебряной медалью, также получила образование в музыкальной школе по классу фортепиано. Затем окончила Ленинградский институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и аспирантуру. Является кандидатом педагогических наук.

Москвина начала заниматься фигурным катанием на катке «Буревестник». Ее первым наставником был Иван Богоявленский. К середине 1950-х юная спортсменка уже показывала себя на крупных соревнованиях. С 1957-го ее тренером стал Игорь Москвин, они поженились в 1964-м — в браке родились две дочери.

В 1960-м (по другим данным — в 1955-м) Москвина впервые в мире придумала и исполнила вращение-заклон с захватом ноги обеими руками над головой. В конце 1970-х этот элемент получил название «бильманн».

В 1962, 1963, 1964, 1965 и 1966 годы фигуристка становилась чемпионкой СССР в одиночном катании. Также два золота Москвина получила в парном катании в 1965-м (в паре с Александром Гавриловым) и в 1969-м (в паре с Алексеем Мишиным). Кроме того, она дважды побеждала на Спартакиадах народов СССР (1962, 1966).

В 1971-м фигуристка стала тренером Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. С 2017-го работает тренером парного катания в собственной спортивной школе. К 2021 году ее ученики принесли в копилку страны 63 медали, завоеванные на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира.

«Я обожаю, уважаю, восхищаюсь Тамарой Николаевной Москвиной. Это интеллигентная, потрясающая, молодая в душе женщина, «зажигалка». Педагог великолепный, она дает колоссальную энергию, ее целеустремленность неиссякаема. Сколько ей лет, а в душе она девчонка. И никогда не повышает голос на льду. Для меня это удивительно», — говорила фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

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