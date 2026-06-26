Умер экс-министр обороны Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Ему было 73 года. О смерти Иванова сообщила «Единая лига ВТБ», почетным президентом которой он был.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Был членом КПСС, окончил Ленинградский государственный университет, а затем поступил на службу в КГБ. В 1976—1977 годах работал в одном подразделении вместе с будущим президентом Владимиром Путиным, а в 1990-е работал в Службе внешней разведки. В 1998 году его назначили заместителем директора ФСБ (в то время ведомство возглавлял Владимир Путин).

В 2000 году Путин, который тогда занимал пост и. о. президента, ответил «Коммерсанту», к чьим советам он прислушивается и кому доверяет: «Доверяю? Сергею Иванову, секретарю Совета безопасности… Есть такое понятие, как чувство локтя. Вот с Ивановым такое чувство возникает».

В 2001—2007 годах Иванов возглавил Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером в правительстве Владимира Путина, там он курировал вопросы военной промышленности.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Иванов был женат, у него было двое сыновей — Александр и Сергей. Старший сын Александр был зампредом Внешэкономбанка, но погиб в 2014 году, утонув на отдыхе в ОАЭ.