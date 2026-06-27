Под песни The Hatters и Бузовой: как прошел Московский выпускной-2026

В городах по всей России проходят выпускные — большинство школьников уже сдали экзамены и узнали их результаты. Столичные одиннадцатиклассники отметили праздник на ВДНХ — с 2025 года общегородской выпускной проходит на этой площадке вместо Парка Горького. Проститься со школьной жизнью под музыку собрались около 50 тыс. выпускников, их родителей и учителей.

В этом году на сцену вышли более 60 артистов, в том числе The Hatters, Сергей Лазарев, Егор Крид, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Татьяна Буланова, Алсу, Artik & Asti, рэпер ST и GAYAZOV$ BROTHER$. Провели концерт блогеры Аня Покров, Валя Карнавал и Влад Кобяков, а также ведущие Анжелика Пушнова и Константин Анисимов.

Школьники могли развлекаться на ВДНХ всю ночь. Для них проводили экскурсии по павильонам и открыли более 20 тематических площадок — от квизов, шахматных турниров и советских игровых автоматов до технологической зоны, где искусственный интеллект подбирал выпускникам возможную профессию и показывал, как они могли бы выглядеть в образе врача, учителя или космонавта.

После основной концертной программы праздник продолжился дискотекой под открытым небом с диджей-сетами. Выпускники танцевали и встречали рассвет на ВДНХ. Как прошел Московский выпускной — 2026 — в галерее «Газеты.Ru».