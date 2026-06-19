Самые сексуальные болельщицы чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу традиционно привлекает внимание не только захватывающими матчами, но и невероятной атмосферой на трибунах, которую создают самые красивые болельщицы планеты. Согласно опросам и обзорам спортивных изданий, в рейтингах визуальной привлекательности фанатов лидируют гостьи из Аргентины, Бразилии и Колумбии, привносящие на стадионы южную экспрессию, яркий макияж и национальные цвета.



Наряду с обычными любительницами футбола, трибуны украшают и мировые селебрити: от бразильской актрисы Маизы Силвы до поп-дивы Шакиры и светской львицы Пэрис Хилтон, чьи фотографии в мерче национальных команд моментально собирают сотни тысяч лайков, доказывая, что женская красота остается неотъемлемой частью главного футбольного праздника.