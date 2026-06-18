«Для меня театр — свет»: 65 лет со дня рождения Игоря Золотовицкого

18 июня исполнилось 65 лет со дня рождения актера, театрального педагога и заслуженного артиста Игоря Золотовицкого.

Он родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 14 лет Золотовицкий поступил в театральную студию «Товарищ», где впервые вышел на сцену как актер. К окончанию школы он окончательно решил связать жизнь с театром. Первая попытка поступления в московский театральный вуз оказалась неудачной, и Игорь Золотовицкий вернулся в Ташкент. Со второй попытки его приняли в Школу-студию МХАТ, где он учился у Виктора Монюкова и Авангарда Леонтьева и получил диплом в 1983 году.

После этого началась его карьера во МХАТе — в коллективе под руководством Олега Ефремова Золотовицкий сыграл множество заметных ролей в классическом и современном репертуаре. Также успешно выступал на других московских сценах и снимался в кино, и вскоре стал одним из самых востребованных артистов.

Среди его театральных работ — Берлиоз в «Мастере и Маргарите», Салай Салтаныч в «Последней жертве», а также роли в спектаклях «Изображая жертву», «Сирано де Бержерак», «Попытка полета», «Три толстяка», «Надежда» и многих других.

В кино он запомнился ролями в фильмах «Такси-блюз», «Сочинение ко Дню Победы», «Заяц над бездной», «Краткий курс счастливой жизни», «Библиотекарь» и «Актрисы». Всего в его фильмографии 90 картин.

С 1988 года Золотовицкий был женат на Вере Харыбиной, у них двое сыновей.

С 1989 года он преподавал в школе-студии МХАТ актерское мастерство, выпустил несколько курсов. С 2013 года Игорь Золотовицкий занимал пост ректора мхатовской школы, с 2016 по 2018-й — был заместителем худрука МХТ им. Чехова.

«Для меня театр — праздник, свет, и я не хочу смотреть про мерзость», — говорил Золотовицкий.

В 2025 году у актера был диагностирован рак желудка. 10 января 2026 года Игоря Золотовицкого экстренно госпитализировали в столичную больницу из-за обострения онкологического заболевания. Заслуженный артист России скончался 14 января в возрасте 64 лет.

Фотографии актера на сцене, в кино и жизни — в галерее «Газеты.Ru».