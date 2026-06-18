Девочка из «Звонка»: актриса Дейви Чейз умерла в 35 лет

Американская актриса Дейви Чейз, известная по ролям Самары в культовом фильме ужасов «Звонок» и озвучиванию Лило в мультфильме Disney «Лило и Стич», скончалась в возрасте 35 лет.

Близкие актрисы сообщили, что она умерла 16 июня от последствий менингита и заражения крови, после того как в начале месяца была госпитализирована с истощением.

Чейз начала свою карьеру в Голливуде в 1998 году с эпизода в сериале «Сабрина — маленькая ведьма». За годы она снялась в эпизодических ролях в ряде популярных сериалов, включая «C.S.I.: Место преступления», «Детектив Раш» и «Без следа». Также с 2006-го по 2011 год Чейз в сериале HBO «Большая любовь» про мормонов-многоженцев играла несовершеннолетнюю невесту.

Наибольшую известность ей принесли роли в кино. Чейз сыграла младшую сестру Саманту персонажа Джейка Джилленхола в культовом фильме 2001 года «Донни Дарко». Позже она повторила эту роль в продолжении «С. Дарко» 2009 года.

В 2002 году Чейз появилась в роли призрачной Самары Морган в фильме «Звонок». В том же году она озвучила Тихиро Огино в английском дубляже мультфильма «Унесенные призраками» известного японского режиссера Хаяо Миядзаки. Также она подарила свой голос Лило в мультфильме Disney «Лило и Стич», получив премию «Энни» за лучшее озвучивание в анимационном фильме.

«Я просто хочу сделать то, что мне нравится и что люди будут уважать. Я хочу делать то, что изменит чью-то жизнь, а не то, что они забудут на следующий день», — говорила Чейз в интервью в 2009 году.

В 2016 году она снялась в хорроре «Джек возвращается домой», в том же году вышел последний фильм с ее участием «Американский роман».

Дейви Чейз не была замужем и не имела детей. В 2018 года актрису арестовали за хранение наркотиков. После этого Чейз прекратила сниматься и полностью ушла из публичной жизни и социальных сетей.

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