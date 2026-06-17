Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Фото

10 самых богатых блогеров мира

Из невинного подростка в порнозвезду: как менялась Шурыгина
«Я не боюсь смерти». 55 лет назад родился Тупак Шакур
"Голосуй или проиграешь": 30 лет назад страна выбирала президента России
Школьники-ботаники: какими были юные натуралисты в СССР

В 2025 году Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, преодолел отметку собственного состояния в $1 млрд, став первым блогером-миллиардером в истории (а на днях установил еще один рекорд — первым в мире достиг 500 млн подписчиков на YouTube). Его рекорд показал, что современные создатели контента способны зарабатывать не меньше голливудских звезд, спортсменов и крупных предпринимателей. С чего начинали самые популярные блогеры в мире и сколько они заработали на подписчиках — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!