10 самых богатых блогеров мира

В 2025 году Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, преодолел отметку собственного состояния в $1 млрд, став первым блогером-миллиардером в истории (а на днях установил еще один рекорд — первым в мире достиг 500 млн подписчиков на YouTube). Его рекорд показал, что современные создатели контента способны зарабатывать не меньше голливудских звезд, спортсменов и крупных предпринимателей. С чего начинали самые популярные блогеры в мире и сколько они заработали на подписчиках — в фотогалерее «Газеты.Ru».