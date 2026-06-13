«Мы постоянно вместе». Сестрам Олсен — 40

13 июня американским актрисам и модельерам, сестрам-близнецам Мэри-Кейт и Эшли Олсен исполнилось 40 лет.

Они родились в пригороде Лос-Анджелеса в 1986 году. Кинодебют близняшек состоялся уже в 1987-м. В девятимесячном возрасте они появились в популярном в то время сериале «Полный дом».

Мэри-Кейт и Эшли позже снимались в таких фильмах, как «Прячься, бабушка! Мы едем» (1992), «Двое: Я и моя тень» (1995), «Папаша с афиши» (1998), «Паспорт в Париж» (1999), «Побеждая Лондон» (2001). Последним совместным фильмом близняшек стал «Мгновения Нью-Йорка» (2004). Их общая фильмография насчитывает порядка 20 ролей.

В 1993-м, вскоре после окончания сериала «Полный дом», сестры стали самыми молодыми продюсерами Голливуда, став владелицами компании Dualstar, и вошли в число самых богатых женщин в сфере развлечений по версии Forbes.

Впоследствии они открыли свои линии одежды, обуви и красоты. За использование меха подвергались критике со стороны организации PETA по защите прав животных. В 2008-м выпустили книгу «Влияние», посвященную моде. Позже сестры Олсен вошли в состав Совета модных дизайнеров США.

«Мы очень привязаны друг к другу <…> Мы смеемся над одним и тем же <…> Мы постоянно вместе. Конечно, каждая из нас занимается своими делами, но мы обязательно видимся раз в день», — говорили они в одном из интервью.

В 2015-м Мэри-Кейт вышла замуж за Оливье Саркози — брата экс-президента Франции Николя Саркози, однако в 2021-м их союз был расторгнут. Эшли, в свою очередь, в конце 2022-го тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера, с которым она состояла в отношениях с 2017 года, в 2022-м у пары родился сын.

Младшая сестра близняшек Элизабет Олсен — голливудская актриса, известна по роли Алой Ведьмы в фильмах Marvel.

Сестры Олсен на киноэкранах и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».