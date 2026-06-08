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«Движение-2026»: как в Екатеринбурге прошел главный фестиваль этого лета

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Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» впервые прошел в течение трех дней — с 5 по 7 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме — и собрал более 150 тысяч гостей. На Урал приехали мотоциклисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Дальнего Востока, а также Белоруссии и Казахстана. В мотопараде в первый день фестиваля участвовали около 5000 байкеров.

Открытие по традиции прошло в Музейном комплексе Верхней Пышмы. Общий молебен для мотоциклистов возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а старт мотопараду со сцены у самого большого в мире БелАЗа дал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Колонну возглавили мотоциклы «Урал» в цветах российского флага.

Первый день посвятили Году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. На главной сцене в Историческом сквере выступили Сергей Бобунец с Уральским государственным филармоническим оркестром, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».

В течение трех дней работали около 20 площадок. В Историческом сквере вокруг фонтана на Исети построили первую в мире эндуро-трассу на воде. На втором этапе кубка суперэндуро «Буйные есть!» выступили 30 спортсменов, победителем стал Альберт Самсонов из Ялты. На улице 8 Марта прошли показательные выступления Meteor FMX по мотофристайлу и Legend Team по стантрайдингу, работали мототакси, школа безопасности ГАИ, зона тест-драйвов, выставки мотобрендов и автодомов.

Отдельным событием стало кастом-шоу «Железное дело»: пять мастерских собирали мотоцикл на базе двигателя «Урал» по проекту студентки УрГАХУ Екатерины Пегушиной. В финальный день его завели, и мотоцикл выехал на главную сцену.

Впервые в рамках фестиваля прошел и женский мотофорум, на который зарегистрировались более 350 участниц из 20 мотоклубов и мотосообществ страны.
На городском пруду прошел кубок «Движения» по водно-моторному спорту с участием около 60 спортсменов из 15 регионов. Там же впервые показали ночное водное шоу гидрофлаеристов. Всего на сценах фестиваля выступили 180 музыкантов, среди них Елка, «Чиж и Со», «Северный флот» и «Сова» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Фотографии с фестиваля — в галерее «Газеты.Ru».

 
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