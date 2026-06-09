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Не только Марти Макфлай: лучшие роли Майкла Джея Фокса

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Майкл Джей Фокс родился 9 июня 1961 года в Канаде. Еще подростком он решил связать жизнь с актерской профессией: начал сниматься на телевидении, а в конце 70-х переехал в США, чтобы попробовать себя в Голливуде. Мировую известность Фоксу принесла роль Марти Макфлая во франшизе «Назад в будущее», но очень быстро его карьера вышла далеко за рамки этого культового персонажа. За несколько десятилетий на экране он получил пять премий «Эмми», четыре «Золотых Глобуса» и две награды Гильдии киноактеров США.

В 1991 году Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона, однако публично рассказать о диагнозе он решился лишь спустя несколько лет. Это сильно повлияло на его жизнь и работу, но не заставило исчезнуть с экранов: актер продолжил сниматься, запустил крупнейший фонд по исследованию заболевания, а в 2023 году был удостоен почетного «Оскара» за общественную деятельность и вклад в исследования болезни Паркинсона.

В честь дня рождения Майкла Джея Фокса «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с его участием.

 
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