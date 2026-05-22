Ярославль ликует: «Локомотив» во второй раз выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии казанский «Ак Барс» с общим счетом 4–2. Решающий шестой матч прошел 21 мая в Казани и завершился победой гостей со счетом 3:2.

В ближайшее время руководство КХЛ и клуб согласуют официальную церемонию чествования чемпионов в Ярославле.

С завоеванием Кубка Гагарина «Локомотив» поздравил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что игроки клуба на протяжении турнирной дистанции продемонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность.

«И, конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас», — добавил Путин.

Для «Локомотива» этот трофей стал вторым в истории клуба после введения формата КХЛ. Ранее команда также доходила до финалов в 2009 и 2024 годах, однако тогда уступала своим соперникам в сериях.

 
