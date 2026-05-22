Покинула Украину ради России, взяла золото Игр, влюбилась в партнера: Татьяне Волосожар — 40

22 мая 40 лет исполняется знаменитой российской фигуристке, олимпийской чемпионке Татьяне Волосожар. Она родилась и начала заниматься фигурным катанием в Днепропетровске, сначала выиграла чемпионат Украины в паре с Петром Харченко, а затем сделала это четырежды в тандеме со Станиславом Морозовым, с которым дважды участвовала в Олимпийских играх (12-е и 8-е места).

После завершения карьеры Морозова в 2010 году фигуристка встала в пару с Максимом Траньковым, а ее бывший партнер помогал новому дуэту как один из тренеров. Выступать Волосожар и Траньков стали под российским флагом (в том числе из-за того, что родители Татьяны были русскими) и под руководством Нины Мозер быстро достигли больших успехов.

В паре с Траньковым Волосожар трижды выигрывала чемпионат России, побеждала в финале Гран-при, имеет четыре титула чемпионки Европы и титул чемпионки мира. В 2014 году Волосожар и Траньков триумфально выступили на Олимпийских играх в Сочи, завоевав золото как в командных, так и в личных соревнованиях.

Отношения Волосожар и Транькова вышли за рамки партнерских в спорте. В 2015 году пара объявила о помолвке, а два года спустя сочеталась узами брака. У фигуристов три ребенка: дочь Анжелика и два сына – Теодор и Лео.

После окончания спортивной карьеры Волосожар продолжает участвовать в различных шоу, играя, например, княгиню Вероны в постановке «Роме и Джульетта» Ильи Авербуха. Также она участвует в шоу «Ледниковый период».

 
