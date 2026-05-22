«Себя худым не помню». Как менялся Сергей Жуков

22 мая лидеру «Руки вверх!» Сергею Жукову исполняется 50 лет. Спустя многие годы кумир молодежи 90-х остался настоящей звездой — с полными стадионами и хитами, которые поют уже дети его первых фанатов.

В середине 90-х Жуков приехал покорять Москву почти без денег. Музыкант вспоминал о том времени, что группу «крышевали» представители Ореховской ОПГ. По словам Жукова, за коллективом присматривал «огромный-огромный» парень по имени Рома, которого все знали в районе Орехово-Борисово. При этом, по словам музыканта, грозный бандит мог расплакаться под песню «Лишь о тебе мечтая»:

«Становилось понятно, что это тоже люди. Обычный паренек, который в системе координат того времени просто оказался на одном месте, а мы — на другом. От этого его человечность не меняется, но, к сожалению, его судьба такова, а то, что он натворил, не отменишь».

Настоящая популярность пришла к «Руки Вверх!» в конце 90-х. «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже», «Алешка» и «Чужие губы» звучали буквально из каждого двора. Жуков быстро стал одним из главных символов российской поп-сцены начала нулевых — с фирменным высоким голосом, простыми текстами про любовь и образом «своего парня».

При этом сам артист давно признает, что внешность и лишний вес стали для него болезненной темой. Жуков рассказывал, что еще в молодости принимал стероиды ради результатов в спортзале, резко набрал массу, а после отказа от спорта вес начал расти еще сильнее.

«Все это вытекло в жир. С того момента я себя худым не помню», — отмечал лидер «Руки Вверх!»

В 2018 году артист пережил тяжелые проблемы со здоровьем и перенес несколько операций. После этого он заметно изменил образ жизни, но полностью в тень не ушел — наоборот, популярность «Руки Вверх!» снова взлетела. Сегодня Жуков продолжает выступать, развивает сеть баров и семейный бизнес, снимает кино и воспитывает пятерых детей.

 
