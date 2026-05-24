«Я уважаю хаос». Бобу Дилану — 85

24 мая 85 лет исполняется Бобу Дилану. Он давно перестал быть просто музыкантом, он стал голосом целой эпохи — хрипловатым, упрямым, иногда нарочито небрежным, но узнаваемым с первых секунд. Его песни пели на антивоенных маршах, под гитару в университетских кампусах и на кухнях по всему миру. А строчки из Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' превратились в символ перемен для нескольких поколений американцев.

Будущий музыкант родился в 1941 году в городке Дулут, штат Миннесота, в семье еврейских эмигрантов. Настоящее имя Дилана — Роберт Аллен Циммерман. Его предки по отцовской линии уехали в США из Одессы в начале XX века, по материнской — из Литвы. Сам музыкант позже вспоминал, что в его семье переплелись разные культуры, языки и истории, а корни бабушки по материнской линии вообще уходили в Турцию.

Детство Дилана прошло в небольшом городке Хиббинг, куда семья перебралась после тяжелой болезни отца. Там он начал слушать блюз и кантри по радио, а затем увлекся фолком. Огромное влияние на него оказал Вуди Гатри — человек, которого позже назовут главным народным певцом Америки. Молодой Дилан заучивал его песни, копировал манеру исполнения и даже однажды навестил кумира в психиатрической лечебнице. Тогда же появились первые стихи, гитара и губная гармошка, ставшая одной из главных деталей его образа.

В конце 1950-х он поступил в Университет Миннесоты, но учеба быстро отошла на второй план, потому что музыка оказалась важнее. Именно тогда Роберт Циммерман окончательно превратился в Боба Дилана — по одной из версий, в честь валлийского поэта Дилана Томаса, хотя сам музыкант позже не раз это отрицал.

«Я уважаю хаос. Но я не уверен, что хаос уважает меня», — говорил Дилан.

За десятилетия карьеры Дилан успел стать живой легендой. В 1988 году его включили в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone поставил музыканта на второе место в списке величайших исполнителей в истории — сразу после The Beatles.

Боб Дилан был женат дважды. С 1965 по 1977 год его женой была модель и актриса Сара Лоундс, у них родились четверо детей: Джесси, Анна, Сэмюэл и Джейкоб. В 1986–1992 годах он состоял в браке с бэк-вокалисткой его группы Кэролин Деннис, которая родила ему дочь Дезире.

