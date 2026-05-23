Мур, Крус и Боня. Кто прошел по красной дорожке закрытия «Канн»

79-й Каннский кинофестиваль подошел к концу, и красная дорожка у Дворца фестивалей и конгрессов на Лазурном берегу Франции традиционно собрала звезд со всего мира.

Вновь, как и на церемонии открытия, огромное внимание прессы получила актриса Деми Мур, которая в этом году принимала участие в фестивале в качестве члена жюри. Артистка предстала перед камерами в зеленом платье с открытыми плечами, белых перчатках и с массивной нежно-голубой накидкой.

Изящным нарядом от Chanel похвасталась актриса Пенелопа Крус. Она вышла на дорожку в черно-белом платье с корсетом, выполненным из перьев. Тильда Суинтон пришла на мероприятие в свободном складчатом красном платье со шлейфом, а дополнили образ массивные золотое колье и перстень.

Ева Лонгория продолжила заданный большинством гостей на церемонии открытия тренд на блестки — ее приталенное платье в пол с высоким вырезом украсили узором из рядов пайеток. Одним из наиболее открытых нарядов отметилась новозеландская модель Стелла Максвелл, пришедшая в полупрозрачном приталенном платье с практически полностью открытой грудью.

Нестандартно подошла к образу индийская актриса Айшвария Рай — она для вечера выбрала белоснежный оверсайз-костюм с брюками, расшитыми узорами из блесток и платком, а сверху накинула огромное боа из перьев. На красной дорожке заметили и блогера Викторию Боню в изящном голубом платье плиссе.

Также перед прессой и гостями фестиваля предстали Зои Салдана, норвежская актриса Ренате Рейнсве, мексиканский актер Гаэль Гарсиа Берналь с возлюбленной Фернандой Арагонес, французская актриса Изабель Юппер и другие знаменитости.

 
