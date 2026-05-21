«Не похожа на деда»: как живет внучка Сталина Крис Эванс

В 2016 году по сети разлетелись фотографии блондинки в рваных колготках с игрушечным автоматом. Так мир вспомнил о внучке Иосифа Сталина.

Комментаторы писали: «Поверить не могу», «Не похожа на деда», «Сталина на нее нет». И отмечали, что «она совсем не говорит по-русски».

Ольга Питерс родилась в 1971 году в семье Светланы Аллилуевой и архитектора Уэса Питерса. Аллилуева хотела, чтобы ее дочь росла настоящей американкой.

«Про дедушку, по воспоминаниям няни, девочка никогда не спрашивала: «Она, кажется, однажды сделала доклад о нем в школе, но мы это никогда не обсуждали», — вспоминала няня Ольги Памела Стефанссон.

Семья часто переезжала, а мать с дочерью — ссорились. Поводом для конфликта становилась любая мелочь: мальчики, одежда, телевидение. Ольга была фанаткой ситкома «Трое — это компания». В честь его главной героини она позже сменила имя на Крис, а фамилию Эванс получила от брака с другом. Замуж внучка Сталина вышла, как только ей исполнилось 16 лет, чтобы сбежать от матери.

Несмотря на подростковый бунт, Аллилуеву Крис Эванс любила. В одном из интервью уже после смерти мамы она рассказывала, что ее задачей номер один была забота о матери. Однако о самой себе Эванс не особо заботилась: когда брак с другом распался, она продолжила переезжать с одной съемной квартиры на другую, меняя подработки. Внучка Сталина пробовала быть мастером тату, продавала пиво на панк-фестивалях, занималась грумингом животных и торговала винтажной одеждой.

«Крис Эванс любит мексиканскую еду и свою собаку, не любит русских, журналистов и путешествовать. У нее 14 пирсингов, радикальная стрижка и татуировка Dear Mommy на руке», — писал про Эванс журнал «Сноб».

В соцсетях она рассказывала о наркотической зависимости и раке груди, который удалось победить, а также жаловалась на финансовые проблемы. По ее словам, справляться с ними ей во много помогал буддизм. Эванс практически не давала интервью, а из-за повышенного внимания к ее персоне удалила страницу в соцсети. В 2011 году она довольно коротко высказалась о своих родственниках в интервью Paris Match:

«Если отбросить учебники истории, правду, ложь и споры, то, пожалуй, больше всего меня поразила жестокость моих бабушки и дедушки по отношению к своим детям».

А говоря о смерти своей матери, любимой дочки Сталина, она сказала, что Аллилуева, умерев, «наконец-то победила в битве, которую вела глубоко внутри себя, между неприятием Сталина, этого чудовища, и тем фактом, что этот человек был ее отцом».

