Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Фото

«Не похожа на деда»: как живет внучка Сталина Крис Эванс

Самые сексуальные медсестры в истории кино
«Ненавижу стареть». Шер исполнилось 80 лет
Встреча старых друзей: как Си принял Путина
Почетный караул и счастливые школьники: как Путина встретили в Китае

В 2016 году по сети разлетелись фотографии блондинки в рваных колготках с игрушечным автоматом. Так мир вспомнил о внучке Иосифа Сталина.

Комментаторы писали: «Поверить не могу», «Не похожа на деда», «Сталина на нее нет». И отмечали, что «она совсем не говорит по-русски».

Ольга Питерс родилась в 1971 году в семье Светланы Аллилуевой и архитектора Уэса Питерса. Аллилуева хотела, чтобы ее дочь росла настоящей американкой.

«Про дедушку, по воспоминаниям няни, девочка никогда не спрашивала: «Она, кажется, однажды сделала доклад о нем в школе, но мы это никогда не обсуждали», — вспоминала няня Ольги Памела Стефанссон.

Семья часто переезжала, а мать с дочерью — ссорились. Поводом для конфликта становилась любая мелочь: мальчики, одежда, телевидение. Ольга была фанаткой ситкома «Трое — это компания». В честь его главной героини она позже сменила имя на Крис, а фамилию Эванс получила от брака с другом. Замуж внучка Сталина вышла, как только ей исполнилось 16 лет, чтобы сбежать от матери.

Несмотря на подростковый бунт, Аллилуеву Крис Эванс любила. В одном из интервью уже после смерти мамы она рассказывала, что ее задачей номер один была забота о матери. Однако о самой себе Эванс не особо заботилась: когда брак с другом распался, она продолжила переезжать с одной съемной квартиры на другую, меняя подработки. Внучка Сталина пробовала быть мастером тату, продавала пиво на панк-фестивалях, занималась грумингом животных и торговала винтажной одеждой.

«Крис Эванс любит мексиканскую еду и свою собаку, не любит русских, журналистов и путешествовать. У нее 14 пирсингов, радикальная стрижка и татуировка Dear Mommy на руке», — писал про Эванс журнал «Сноб».

В соцсетях она рассказывала о наркотической зависимости и раке груди, который удалось победить, а также жаловалась на финансовые проблемы. По ее словам, справляться с ними ей во много помогал буддизм. Эванс практически не давала интервью, а из-за повышенного внимания к ее персоне удалила страницу в соцсети. В 2011 году она довольно коротко высказалась о своих родственниках в интервью Paris Match:

«Если отбросить учебники истории, правду, ложь и споры, то, пожалуй, больше всего меня поразила жестокость моих бабушки и дедушки по отношению к своим детям».

А говоря о смерти своей матери, любимой дочки Сталина, она сказала, что Аллилуева, умерев, «наконец-то победила в битве, которую вела глубоко внутри себя, между неприятием Сталина, этого чудовища, и тем фактом, что этот человек был ее отцом».

Как сложилась жизнь внучки вождя — в галерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!