Сестра короля поп-музыки и символ эпохи. Джанет Джексон — 60

Американская певица Джанет Джексон 16 мая отмечает юбилей, 60 лет. Она родилась в легендарной семье Джексонов — младшей из девяти детей. Ее брат Майкл Джексон стал королем поп-музыки, а сама Джанет с детства росла внутри шоу-бизнеса. Уже в подростковом возрасте она снималась в сериалах и выступала на сцене вместе с семьей, но по-настоящему заявила о себе позже — когда решила выстроить собственную карьеру.

Переломным стал альбом Control (1986) — дерзкий, самостоятельный, полностью оторванный от семейного влияния. За ним последовал Rhythm Nation 1814, где Джексон соединила поп, R&B и социальную повестку. В 1990-е она окончательно закрепилась в статусе суперзвезды: хиты That's the Way Love Goes, Together Again, All for You звучали по всему миру, а контракты с лейблами били рекорды по суммам.

При этом ее личная жизнь складывалась непросто. Ранний брак с музыкантом Джеймсом Дебарджем закончился почти сразу, позже выяснилось, что она долгие годы тайно была замужем за своим менеджером. В 2012 году Джексон вышла замуж за катарского миллиардера Виссама Аль Ману, а в 2017-м родила сына — и вскоре после этого пара рассталась.

Не обошлось и без скандалов: выступление на Супербоуле в 2004-м с Джастином Тимберлейком стало одним из самых обсуждаемых эпизодов в истории поп-культуры. Во время финала номера произошел «сбой костюма» — в прямом эфире на долю секунды обнажилась грудь певицы, что вызвало бурю критики и расследование со стороны регуляторов. Этот эпизод надолго ударил по ее телевизионной и радиокарьере, но Джанет пережила этот период и вернулась — с новыми альбомами, турами и статусом иконы.

Сегодня она — артистка с десятками наград и местом в Зале славы рок-н-ролла. Джексон продолжает выступать, записывать музыку и выходить на сцену, оставаясь символом эпохи.

