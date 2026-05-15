Эрнст, Познер, Рост. Кто пришел на прощание с телеведущим Молчановым

В Москве 15 мая простились с телеведущим Владимиром Молчановым — церемония прошла в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине. Проводить его в последний путь пришли десятки людей: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие и журналисты Владимир Познер, Юрий Рост, Александр Любимов, Яна Чурикова, Иван Цыбин и другие коллеги.

Прощание совместили с отпеванием, после которого близкие и друзья произнесли последние слова. На церемонию прощания прислали венки друзья, коллеги и родные.

Тело телеведущего кремируют. Как сообщил Юрий Рост, прах Молчанова позже захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве — церемония пройдет отдельно.

Владимир Молчанов ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Он был одним из тех, кто формировал лицо отечественного телевидения в конце советской эпохи. В журналистику пришел из Агентства печати «Новости», где занимался расследованием нацистских преступлений, позже работал международным обозревателем в программе «Время».

Настоящую известность Молчанову принесла программа «До и после полуночи», первый выпуск которой вышел в марте 1987 года. В годы перестройки она стала одним из самых узнаваемых и обсуждаемых проектов — сочетала разговор о сложных темах с живой, почти камерной атмосферой эфира. Параллельно он вел «Время» и программу «90 (позже 120) минут», а в конце 1990-х продолжил работу уже в проектах ВГТРК.
За свою карьеру Молчанов был удостоен ордена Почета, премии ТЭФИ и награды Союза журналистов России «Золотое перо России».

Фотографии с церемонии прощания с телеведущим — в галерее «Газеты.Ru».

 
