От Ван Гога до мистера Оранжевого: 12 лучших фильмов с Тимом Ротом

Британский актер, режиссер и продюсер Тим Рот родился 14 мая 1961 года в Лондоне. При рождении его звали Тимоти Саймон Смит: фамилию Рот его отец, журналист Эрни Смит, взял после Второй мировой войны — частично из соображений безопасности, частично в память о жертвах Холокоста. Мать будущего актера, Энн Рот, была художницей-пейзажисткой, а сам Тим после школы пошел учиться на скульптора в Кэмберуэлльскую художественную школу. Впрочем, диплом он так и не получил: по совету отца Рот начал заниматься в лондонской театральной студии и так увлекся, что бросил учебу и полностью посвятил себя актерскому мастерству.

В кино он попал в начале 80-х: начал с телевизионной драмы Алана Кларка «Сделано в Британии», затем прославился на родине благодаря роли в картине Стивена Фрирза «Стукач». К началу 90-х он уже успел поработать с Питером Гринуэем, Робертом Олтменом и Томом Стоппардом, после чего вышел на международную арену благодаря «Бешеным псам» Квентина Тарантино.

В честь дня рождения Тима Рота «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с его участием.