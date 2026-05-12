Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Фото

Мур, Клум, Фонда и другие звезды на красной дорожке в Каннах

Show must go on: 10 лучших ролей Рами Малека
День Победы в России и торнадо в США: 11 фото недели
«Меня будут помнить не больше полугода». 70 лет назад родился Влад Листьев
Парад Победы на Красной площади: как это было

Во Франции 12 мая состоялась церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля.

Сияющим образом на красной дорожке отметилась актриса Деми Мур, пришедшая на церемонию в платье с пайетками от Gucci и колье Chopard. Модель Хайди Клум предстала в необычном платье от Elie Saab с цветами на корсете и коротким шлейфом, а актриса Келли Разерфорд продефилировала в черном блестящем полупрозрачном платье.

Также по красной дорожке прошли Джейн Фонда, Наталья и Мурад Османн, Поппи Делевинь, Джеймс Франко с возлюбленной Изабель Пакзад, Филиппин Леруа-Болье, Элайджа Вуд с женой Метте-Мари Конгсвед и Джоан Коллинз.

Ведущей церемонии открытия стала французская актриса Эй Айдара, а первым показанным фильмом — «Электрический поцелуй» Пьера Сальвадори. Всего в основном конкурсе участвуют 22 картины, в том числе «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.

Каннский фестиваль проводится с 1946 года. Главный приз — «Золотая пальмовая ветвь».

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!