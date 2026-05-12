Мур, Клум, Фонда и другие звезды на красной дорожке в Каннах

Во Франции 12 мая состоялась церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля.

Сияющим образом на красной дорожке отметилась актриса Деми Мур, пришедшая на церемонию в платье с пайетками от Gucci и колье Chopard. Модель Хайди Клум предстала в необычном платье от Elie Saab с цветами на корсете и коротким шлейфом, а актриса Келли Разерфорд продефилировала в черном блестящем полупрозрачном платье.

Также по красной дорожке прошли Джейн Фонда, Наталья и Мурад Османн, Поппи Делевинь, Джеймс Франко с возлюбленной Изабель Пакзад, Филиппин Леруа-Болье, Элайджа Вуд с женой Метте-Мари Конгсвед и Джоан Коллинз.

Ведущей церемонии открытия стала французская актриса Эй Айдара, а первым показанным фильмом — «Электрический поцелуй» Пьера Сальвадори. Всего в основном конкурсе участвуют 22 картины, в том числе «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.

Каннский фестиваль проводится с 1946 года. Главный приз — «Золотая пальмовая ветвь».