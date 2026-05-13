«До и после полуночи»: умер телеведущий Владимир Молчанов

Советский и российский радио- и телеведущий, член Академии российского телевидения Владимир Молчанов умер 12 мая на 76-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь.

«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — сообщил журналист Юрий Рост.

Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. Получил филологическое образование в МГУ. С 1973-го по 1986-й работал собственным корреспондентом агентства печати «Новости» в Нидерландах. Занимался расследованиями нацистских преступлений.

С января 1987-го по февраль 2014-го Молчанов работал на телевидении. Весной 1987 года запустил информационно-музыкальный проект «До и после полуночи». Передача быстро завоевала статус одного из главных телехитов эпохи перестройки.

Молчанов совмещал этот проект с ведением утреннего эфира «90 (120) минут» и вечерних выпусков «Времени». В 1999 году перешел на работу в холдинг ВГТРК. С 2005-го по 2020-й вел программу «Рандеву с дилетантом» на радиостанции «Орфей».

Тележурналист — лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотое перо России». Награжден орденом Почета.

Владимир Молчанов был женат на россиянке кубинского происхождения, журналистке Консуэло Сегура, в браке родился сын Дмитрий.

