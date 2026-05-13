Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Фото

«До и после полуночи»: умер телеведущий Владимир Молчанов

Мур, Клум, Фонда и другие звезды на красной дорожке в Каннах
Show must go on: 10 лучших ролей Рами Малека
День Победы в России и торнадо в США: 11 фото недели
«Меня будут помнить не больше полугода». 70 лет назад родился Влад Листьев

Советский и российский радио- и телеведущий, член Академии российского телевидения Владимир Молчанов умер 12 мая на 76-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь.

«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — сообщил журналист Юрий Рост.

Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. Получил филологическое образование в МГУ. С 1973-го по 1986-й работал собственным корреспондентом агентства печати «Новости» в Нидерландах. Занимался расследованиями нацистских преступлений.

С января 1987-го по февраль 2014-го Молчанов работал на телевидении. Весной 1987 года запустил информационно-музыкальный проект «До и после полуночи». Передача быстро завоевала статус одного из главных телехитов эпохи перестройки.

Молчанов совмещал этот проект с ведением утреннего эфира «90 (120) минут» и вечерних выпусков «Времени». В 1999 году перешел на работу в холдинг ВГТРК. С 2005-го по 2020-й вел программу «Рандеву с дилетантом» на радиостанции «Орфей».

Тележурналист — лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотое перо России». Награжден орденом Почета.

Владимир Молчанов был женат на россиянке кубинского происхождения, журналистке Консуэло Сегура, в браке родился сын Дмитрий.

Молчанов на телеэкранах и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!