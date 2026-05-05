Возвращение Бейонсе и дебют Блю Айви: чем запомнился Met Gala 2026

В Нью-Йорке 4 мая прошел Met Gala — ежегодный благотворительный бал Института костюма Метрополитен-музея, открывающий весеннюю выставку. В 2026 году темой стала «Costume Art», а дресс-код сформулировали как «Fashion Is Art» — участникам предложили рассматривать моду как форму искусства и работать с образом как с художественным объектом.

Сопредседателями вечера вместе с бывшим главным редактором журнала Vogue Анной Винтур стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс.

Список гостей традиционно объединил представителей разных индустрий. На ступенях музея появились Рианна и A$AP Rocky, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид, Бэд Банни, Doja Cat, а также Серена Уильямс и Стивен и Айеша Карри. Среди заметных выходов — возвращение Рианны с архитектурным металлическим образом, появление Блейк Лайвли в платье с историческими отсылками, а также экспериментальные решения Джанель Монэ и Наоми Осаки.

Однако главным событием красной дорожки стало возвращение Бейонсе — певица впервые за десять лет появилась на Met Gala и вышла вместе с дочерью Блю Айви, для которой этот вечер стал дебютом. Образ Бейонсе представлял собой сложную конструкцию со «скелетным» силуэтом и элементами из перьев. Блю Айви появилась в белом платье с объемным подолом и жакетом, дополнив образ солнцезащитными очками и серебряными туфлями.

Met Gala традиционно собирает несколько сотен гостей из мира моды, кино, музыки и спорта и остается одним из ключевых событий индустрии, где отдельные выходы становятся частью визуальной истории поп-культуры.

Самые заметные выходы Met Gala 2026 — в галерее «Газеты.Ru».

 
